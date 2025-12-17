За магазин в Харькове компания задолжала более 2,7 млн ​​грн: оплатила ли

Застройщик в Харькове оплатил городскому бюджету более 2,7 млн ​​грн. Подробности дела сообщили правоохранители.

По данным Харьковской областной прокуратуры, с марта 2019 года у общества с ограниченной ответственностью на праве аренды находится земельный участок, расположенный на проспекте Героев Харькова. На этом участке ООО построило магазин.

«Но вопреки требованиям законодательства ООО проигнорировало обязанность по уплате долевого участия до принятия этого объекта в эксплуатацию. В результате было нарушено право Харьковского городского совета на получение средств для развития инфраструктуры города», — отметили правоохранители.

Общая сумма долга, уточнили в прокуратуре, с учетом инфляционных потерь и 3% годовых составляет более 2,7 млн гривен.

Поэтому правоохранители подали в суд иск о взыскании с ООО безосновательно сохранных средств долевого участия в местный бюджет.

«Сначала ООО убеждало суд в своей правоте, однако после представления прокуратурой аргументированной правовой позиции ответчик добровольно уплатил долг. В связи с этим суд закрыл производство по делу из-за отсутствия предмета спора», — добавили в прокуратуре.

Как сообщалось ранее, через суд громаде Харькова вернули участок в центре города стоимостью более 16 миллионов гривен. В 2021 году горсовет незаконно передал в аренду ООО землю коммунальной собственности, расположенную в Киевском районе, для строительства жилого дома с административно-торговыми помещениями и паркингом со сносом нежилых зданий. Площадь этого участка составляет более 0,2 гектара.