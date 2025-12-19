Двух детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)

Авария с участием судьи произошла 18 декабря около 15:50, сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

По данным следствия, судья одного из районных судов региона, управляя автомобилем Hyundai Accent, двигалась по улице Дудинской в ​​направлении проспекта Любови Малой.

«Во время приближения к нерегулируемому пешеходному переходу, обозначенному дорожным знаком, водитель не сбавила скорость и не остановилась, чтобы пропустить пешеходов, переходивших проезжую часть дороги. В результате был совершен наезд на двух девушек 13 и 14 лет», — рассказали правоохранители.

Из-за аварии девушки получили травмы разной степени тяжести. Медики их госпитализировали, добавили в Государственном бюро расследований.

В прокуратуре уточнили, что по результатам обследования судья не находилась в состоянии алкогольного опьянения.

Следователи начали досудебное расследование по факту нарушения правил безопасности дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, что повлекло тяжкие телесные повреждения потерпевшим (ч. 2 ст. 286 УКУ). Фигурантке готовятся сообщить о подозрении.

Отметим, что свидетелем ДТП стал работник АЗС Юрий Савостян. В комментарии «Суспільному» он рассказал: в момент удара стоял спиной к дороге, но не слышал звука тормозов. Девочки уже почти перешли дорогу, отметил он, а автомобиль ехал на значительной скорости. Мать одной из пострадавших – 14-летней Каролины Александра Прокопчук рассказала, что у ребенка сломан череп и ушиб легких. В день аварии она пошла встретиться с подругой Олей, которая как раз приехала в Харьков. Девушки очень ждали этой встречи.

Видео: мама пострадавшей Каролины/Telegram-канал «Харьков LIVE»