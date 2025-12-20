«Будет классный» — Терехов о «сквере влюбленных», что создадут в Харькове

Мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии объяснил, почему решили обустроить новый сквер возле Дворца бракосочетания в городе.

Он напомнил, что работы продолжаются и в самом Дворце. Говорит: здание было в заброшенном состоянии.

«И я поставил задачу, чтобы люди в нормальных условиях женились. Многое в этом заведении сделано, работы будут продолжаться и дальше. На ближайшей территории нужно тоже навести порядок. Сейчас там будет красивая локация, появится в эти выходные. Кроме этого, есть проект решения, чтобы эту территорию сделать так, чтобы там было очень красиво. Чтобы люди, которые будут там жениться, и просто харьковчане, имели возможность отметить этот праздник. Поэтому мы передаем эти 14 соток прилегающей территории «Зеленстрою», они там установят красивые зеленые насаждения, сквер будет классный — сквер влюбленных», — сказал мэр.

Напомним, 19 декабря на внеочередной сессии горсовета депутаты утвердили решение о создании нового сквера возле Дворца бракосочетания.