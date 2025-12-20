«Будет классный» — Терехов о «сквере влюбленных», что создадут в Харькове
Мэр Харькова Игорь Терехов во время сессии объяснил, почему решили обустроить новый сквер возле Дворца бракосочетания в городе.
Он напомнил, что работы продолжаются и в самом Дворце. Говорит: здание было в заброшенном состоянии.
«И я поставил задачу, чтобы люди в нормальных условиях женились. Многое в этом заведении сделано, работы будут продолжаться и дальше. На ближайшей территории нужно тоже навести порядок. Сейчас там будет красивая локация, появится в эти выходные. Кроме этого, есть проект решения, чтобы эту территорию сделать так, чтобы там было очень красиво. Чтобы люди, которые будут там жениться, и просто харьковчане, имели возможность отметить этот праздник. Поэтому мы передаем эти 14 соток прилегающей территории «Зеленстрою», они там установят красивые зеленые насаждения, сквер будет классный — сквер влюбленных», — сказал мэр.
Напомним, 19 декабря на внеочередной сессии горсовета депутаты утвердили решение о создании нового сквера возле Дворца бракосочетания.
Читайте также: «Это наша обязанность»: в Харькове появится «Ветеранский центр», подробности
Новости по теме:
- Категории: Общество, Харьков; Теги: Дворец бракосочетаний, Игорь Терехов, новости Харькова, сквер;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: ««Будет классный» — Терехов о «сквере влюбленных», что создадут в Харькове», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 20 декабря 2025 в 19:07;