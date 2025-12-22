На Салтівці літній водій збив дитину: хлопець у лікарні (фото, відео)

Аварія сталася 21 грудня о 18:20 у Салтівському районі Харкові, повідомили в ГУ Нацполіції в Харківській області.

«70-річний водій автомобіля ВАЗ-21015 рухався по проспекту Тракторобудівників, де наїхав на неповнолітнього пішохода. Аварія сталася на нерегульованому пішохідному переході. Унаслідок ДТП тілесні ушкодження отримав 11-річний хлопець. Дитину доставили до лікарні», – розповіли правоохоронці.

Інформацію про ДТП зареєстрували в Єдиному обліку.

Правоохоронці закликають водіїв та інших учасників дорожнього руху бути уважними на дорозі, дотримуватися швидкісного режиму та ПДР, особливо поблизу житлових районів і пішохідних переходів.

Відео: Женя Зуб

Нагадаємо, у Змієві на смерть збили харків’янку. Аварія сталася 21 грудня, пишуть у ГУ Нацполіції в Харківській області. За даними копів, до поліції звернувся 31-річний водій Mercedes. Він повідомив, що біля заправки у Змієві під мостом збив жінку. Як пізніше встановили поліцейські, загиблою виявилася 46-річна харків’янка. Слідчі відкрили кримінальне провадження.