На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)

Авария произошла 21 декабря в 18:20 в Салтовском районе Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«70-летний водитель автомобиля ВАЗ-21015 двигался по проспекту Тракторостроителей, где наехал на несовершеннолетнего пешехода. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получил 11-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу», — рассказали правоохранители.

Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете.

Правоохранители призывают водителей и других участников дорожного движения быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и ПДД, особенно вблизи жилых районов и пешеходных переходов.

Видео: Женя Зуб

Напомним, в Змиеве насмерть сбили харьковчанку. Авария произошла 21 декабря, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным копов, в полицию обратился 31-летний водитель Mercedes. Он сообщил, что возле заправки в Змиеве под мостом сбил женщину. Как позже установили полицейские, погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка. Следователи открыли уголовное производство.