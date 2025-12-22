Live

На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)

Общество 13:19   22.12.2025
Виктория Яковенко
На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео) Фото: ГУНП в Харьковской области

Авария произошла 21 декабря в 18:20 в Салтовском районе Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

«70-летний водитель автомобиля ВАЗ-21015 двигался по проспекту Тракторостроителей, где наехал на несовершеннолетнего пешехода. Авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. В результате ДТП телесные повреждения получил 11-летний мальчик. Ребенка доставили в больницу», — рассказали правоохранители.

Информацию о ДТП зарегистрировали в Едином учете.

Правоохранители призывают водителей и других участников дорожного движения быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и ПДД, особенно вблизи жилых районов и пешеходных переходов.

авария в Харькове
Фото: ГУНП в Харьковской области

Видео: Женя Зуб

Напомним, в Змиеве насмерть сбили харьковчанку. Авария произошла 21 декабря, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области. По данным копов, в полицию обратился 31-летний водитель Mercedes. Он сообщил, что возле заправки в Змиеве под мостом сбил женщину. Как позже установили полицейские, погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка. Следователи открыли уголовное производство.

Читайте также: Смастерил в квартире теплицу, чтобы выращивать коноплю: харьковчанин — в СИЗО

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
22.12.2025, 06:00
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов
22.12.2025, 09:43
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, ребенка сбили на Салтовке
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, ребенка сбили на Салтовке
22.12.2025, 13:23
В среду жители одного из районов Харькова останутся без газа
В среду жители одного из районов Харькова останутся без газа
22.12.2025, 10:05
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров
22.12.2025, 07:44
На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)
На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)
22.12.2025, 13:19

Новости по теме:

22.12.2025
В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель
21.12.2025
Женщина пострадала в ДТП в городе Харьковской области
20.12.2025
Подозрение получила судья, которая сбила двух детей в Харькове
20.12.2025
Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение
19.12.2025
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «На Салтовке пожилой водитель сбил ребенка: мальчик в больнице (фото, видео)», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 13:19;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Авария произошла 21 декабря в 18:20 в Салтовском районе Харькова, сообщили в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".