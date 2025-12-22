В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель

ДТП произошло 21 декабря в Змиеве, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По даннім копов: в полицию обратился 31-летний водитель Mercedes. Он сообщил, что около заправки в Змиеве под мостом сбил женщину. Как позже установили полицейские, погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка.

«Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.