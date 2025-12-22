Live

В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель

Происшествия 11:40   22.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель

ДТП произошло 21 декабря в Змиеве, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По даннім копов: в полицию обратился 31-летний водитель Mercedes. Он сообщил, что около заправки в Змиеве под мостом сбил женщину. Как позже установили полицейские, погибшей оказалась 46-летняя харьковчанка.

«Следователи открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины», – добавили в полиции.

Читайте также: Удар ракеты по трассе около Золочева: дорожники ликвидировали разрушения

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
22.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, удары из РСЗО
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, удары из РСЗО
22.12.2025, 11:00
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов
22.12.2025, 09:43
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров
22.12.2025, 07:44
Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области
Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области
21.12.2025, 19:00
В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель
В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель
22.12.2025, 11:40

Новости по теме:

21.12.2025
Женщина пострадала в ДТП в городе Харьковской области
20.12.2025
Подозрение получила судья, которая сбила двух детей в Харькове
20.12.2025
Пешехода сбили на Харьковщине: водителю ВАЗ вручили подозрение
19.12.2025
Двоих детей сбили в Харькове: за рулем Hyundai была судья, подробности (фото)
19.12.2025
Накануне в ДТП в Харькове погибли три человека (фото)


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «В Змиеве насмерть сбили харьковчанку: в содеянном признался сам водитель», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 11:40;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "ДТП произошло 21 декабря в Змиеве, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.".