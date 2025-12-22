Удар ракеты по трассе около Золочева: дорожники ликвидировали разрушения

Фото: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области

В результате «прилета» российской ракеты по трассе в районе Золочева образовалась большая воронка, пишут в Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области.

«Что привело к значительному разрушению дорожного покрытия. Повреждение представляло потенциальную угрозу безопасности дорожного движения», – отметили специалисты.

Поэтому приступили срочно восстанавливать разрушенное.

«Учитывая значительную глубину воронки, для восстановления основания дорожной одежды было использовано 44 тонны песчано-щебеночной смеси, после чего устроено новое дорожное покрытие с использованием 7,2 тонны горячего асфальтобетона», – отметили дорожники.

На данный момент движение транспорта на этом участке транспорта полностью восстановили.