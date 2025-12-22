Live

Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов

Происшествия 09:43   22.12.2025
Николь Костенко-Лагутина
Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов Фото: АО “Укрзалізниця”

Грузовой поезд сошел с рельсов вблизи Коростеня Житомирской области, пишут в АО «Укрзалізниця». 

«Из-за «негабарита» по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив. Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы, рядом наши коллеги», – пишут железнодорожники.

Пострадавших среди пассажиров нет, одна женщина порезалась стеклом. Ей оказали необходимую помощь на месте. Поезд 45/46 Харьков-Ужгород движется с существенной задержкой – его отвели на соседнюю станцию, он поедет по объездному маршруту.

Таким образом, через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

  • №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
  • №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;
  • 92 Львов – Киев;
  • 30 Ужгород – Киев;
  • 8/150 Черновцы – Киев;
  • 52 Перемышль – Киев;
  • 68/20 Варшава, Холм – Киев;
  • 108 Солотвино – Киев.
  • Поезд №98 Ковель – Киев мы как исключение пустим через Житомир, здесь задержка будет несколько меньше.

На данный момент на месте происшествия уже работают железнодорожники – они пытаются восстановить разрушенный участок. Кроме того, правоохранители изучают все подробности случившегося.

«Предварительно: грузовой поезд был поражен по причине детонации — вероятно, БпЛА типа «Shahed», – передают в «Укрзалізниці».

Читайте также: Синегубов: россияне били по Харьковщине из РСЗО, что повредил враг

Автор: Николь Костенко-Лагутина
Популярно
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
Сегодня 22 декабря 2025: какой праздник и день в истории
22.12.2025, 06:00
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, удары из РСЗО
Новости Харькова — главное за 22 декабря: штурмы РФ, удары из РСЗО
22.12.2025, 08:46
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров
ISW: ВСУ атакуют в районе Шебекино, а РФ хочет повлиять на ход переговоров
22.12.2025, 07:44
Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области
Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области
21.12.2025, 19:00
Искали три недели: в Харькове нашли тело пропавшей женщины
Искали три недели: в Харькове нашли тело пропавшей женщины
21.12.2025, 20:22
В среду жители одного из районов Харькова останутся без газа
В среду жители одного из районов Харькова останутся без газа
22.12.2025, 10:05

Новости по теме:

14.12.2025
УЗ объединила Слобожанщину и ЕС: международных маршрутов стало больше
03.12.2025
Билеты из Харькова разлетаются: программа «3000 км по Украине» стартовала
30.11.2025
На Харьковщине ограничили движение поездов: изменения в маршрутах
27.11.2025
Участок на фортификациях и новый маршрут УЗ из Харькова – итоги 27 ноября
27.11.2025
Из Харькова в Германию с одной пересадкой: УЗ запускает новый маршрут


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 22 декабря 2025 в 09:43;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Николь Костенко-Лагутина в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Грузовой поезд сошел с рельсов вблизи Коростеня Житомирской области, пишут в АО «Укрзалізниця». ".