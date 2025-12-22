Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов

Грузовой поезд сошел с рельсов вблизи Коростеня Житомирской области, пишут в АО «Укрзалізниця».

«Из-за «негабарита» по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив. Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы, рядом наши коллеги», – пишут железнодорожники.

Пострадавших среди пассажиров нет, одна женщина порезалась стеклом. Ей оказали необходимую помощь на месте. Поезд 45/46 Харьков-Ужгород движется с существенной задержкой – его отвели на соседнюю станцию, он поедет по объездному маршруту.

Таким образом, через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:

№1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;

№44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;

92 Львов – Киев;

30 Ужгород – Киев;

8/150 Черновцы – Киев;

52 Перемышль – Киев;

68/20 Варшава, Холм – Киев;

108 Солотвино – Киев.

Поезд №98 Ковель – Киев мы как исключение пустим через Житомир, здесь задержка будет несколько меньше.

На данный момент на месте происшествия уже работают железнодорожники – они пытаются восстановить разрушенный участок. Кроме того, правоохранители изучают все подробности случившегося.

«Предварительно: грузовой поезд был поражен по причине детонации — вероятно, БпЛА типа «Shahed», – передают в «Укрзалізниці».