Удар РФ «Шахедом» по локомотиву Харьков-Ужгород: поезд сошел с рельсов
Грузовой поезд сошел с рельсов вблизи Коростеня Житомирской области, пишут в АО «Укрзалізниця».
«Из-за «негабарита» по смежному пути локомотивная бригада пассажирского поезда 45/46 Харьков-Ужгород экстренно остановила собственный поезд, сошел с путей его локомотив. Травмирована бригада грузового поезда, машинист и помощник. Оба госпитализированы, рядом наши коллеги», – пишут железнодорожники.
Пострадавших среди пассажиров нет, одна женщина порезалась стеклом. Ей оказали необходимую помощь на месте. Поезд 45/46 Харьков-Ужгород движется с существенной задержкой – его отвели на соседнюю станцию, он поедет по объездному маршруту.
Таким образом, через Фастов вместо Коростеня отправляются поезда:
- №1/123 Харьков – Ивано-Франковск, Ворохта;
- №44/50 Ивано-Франковск – Черкассы;
- 92 Львов – Киев;
- 30 Ужгород – Киев;
- 8/150 Черновцы – Киев;
- 52 Перемышль – Киев;
- 68/20 Варшава, Холм – Киев;
- 108 Солотвино – Киев.
- Поезд №98 Ковель – Киев мы как исключение пустим через Житомир, здесь задержка будет несколько меньше.
На данный момент на месте происшествия уже работают железнодорожники – они пытаются восстановить разрушенный участок. Кроме того, правоохранители изучают все подробности случившегося.
«Предварительно: грузовой поезд был поражен по причине детонации — вероятно, БпЛА типа «Shahed», – передают в «Укрзалізниці».
