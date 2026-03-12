Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику

Дорога «Харьков-Золочев» с сегодняшнего дня взята под контроль мобильных групп ВСУ, сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко в комментарии изданию «Заря».

Коваленко подтверждает: здесь фиксировали удары БпЛА по авто, но таких случаев было пять, а не 20, как раньше говорили некоторые жители.

«Приходит звонков много, и старостинские округа, и жители. Такая паника проходит. Хотел бы сказать, что с сегодняшнего дня с 5:00 транспортные дороги взяты под контроль ВСУ. Работают мобильные группы, которые будут контролировать движение. Дорога «Харьков-Золочев» взята под контроль ВСУ. Было пять случаев, когда были удары на удары. мужчина Они преимущественно бьют по военным авто. Сейчас мы провели работу с руководителями военных подразделений, было принято решение о том, что транспортные сети Золочева взяты под охрану подразделениями ПВО”, — сказал начальник Золочевской ПВА.

Видео: «Заря»

Коваленко также рассказал, что Золочев пережил массированный удар – били «Шахеды», «Молнии» и FPV-дроны.

«Сейчас два человека получили острую реакцию на стресс. Есть повреждение административных зданий, магазинов», — сказал Коваленко.

Кроме этого, в 11:00 российские войска БпЛА, предварительно, «Ланцет» ударили по авто УАЗ предприятия критической инфраструктуры в Золочеве.

«При выполнении служебных обязанностей пострадал мужчина 35 лет, акубаротравма, острая реакция на стресс. Автомобиль полностью уничтожен», — добавил Коваленко.