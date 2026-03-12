Live

Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику

Общество 12:27   12.03.2026
Виктория Яковенко
Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику

Дорога «Харьков-Золочев» с сегодняшнего дня взята под контроль мобильных групп ВСУ, сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко в комментарии изданию «Заря».

Коваленко подтверждает: здесь фиксировали удары БпЛА по авто, но таких случаев было пять, а не 20, как раньше говорили некоторые жители.

«Приходит звонков много, и старостинские округа, и жители. Такая паника проходит. Хотел бы сказать, что с сегодняшнего дня с 5:00 транспортные дороги взяты под контроль ВСУ. Работают мобильные группы, которые будут контролировать движение. Дорога «Харьков-Золочев» взята под контроль ВСУ. Было пять случаев, когда были удары на удары. мужчина Они преимущественно бьют по военным авто. Сейчас мы провели работу с руководителями военных подразделений, было принято решение о том, что транспортные сети Золочева взяты под охрану подразделениями ПВО”, — сказал начальник Золочевской ПВА.

Видео: «Заря»

Коваленко также рассказал, что Золочев пережил массированный удар – били «Шахеды», «Молнии» и FPV-дроны.

«Сейчас два человека получили острую реакцию на стресс. Есть повреждение административных зданий, магазинов», — сказал Коваленко.

Кроме этого, в 11:00 российские войска БпЛА, предварительно, «Ланцет» ударили по авто УАЗ предприятия критической инфраструктуры в Золочеве.

«При выполнении служебных обязанностей пострадал мужчина 35 лет, акубаротравма, острая реакция на стресс. Автомобиль полностью уничтожен», — добавил Коваленко.

удар по Золочеву
Фото: Виктор Коваленко
удар по Золочеву
Фото: Виктор Коваленко

Читайте также: ГСЧС: спасателям удалось потушить пожар после «прилета» в Великом Бурлуке

Автор: Виктория Яковенко
Популярно
Новости Харькова — главное за 12 марта: россияне трижды ударили по городу
Новости Харькова — главное за 12 марта: россияне трижды ударили по городу
12.03.2026, 12:02
Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА
Три «прилета» было за ночь в Харькове – враг бил БпЛА
12.03.2026, 07:10
По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов
По соображениям безопасности на Харьковщине сокращают маршруты поездов
12.03.2026, 07:45
Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – трое погибших, 16 пострадавших
Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – трое погибших, 16 пострадавших
12.03.2026, 08:59
Удары РФ: Малоданиловская ОТГ частично без света, в Золочеве есть пострадавшие
Удары РФ: Малоданиловская ОТГ частично без света, в Золочеве есть пострадавшие
12.03.2026, 09:37
В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)
В Харькове начали ремонтировать дороги после зимы: где идут работы (фото)
12.03.2026, 12:45

Новости по теме:

31.01.2026
По Золочеву Путин не бить не обещал? Утром БпЛА прилетели по Харьковщине
31.12.2025
Двух жителей Харьковщины ранил FPV-дрон в канун Нового года
22.12.2025
Враг пробует штурмовать Сотницкий Казачок? Что известно на сейчас (видео)
21.12.2025
Ракетой ударили россияне по селу в Харьковской области
18.12.2025
БпЛА и РСЗО «Град»: россияне нанесли удары по селам Харьковщины


  • Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
  • подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
  • присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
  • смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.

Если вам интересна новость: «Что происходит на трассе «Харьков-Золочев»? Коваленко отреагировал на панику», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»

  • • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
  • • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
  • • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
  • • Дата публикации материала: 12 марта 2026 в 12:27;

Материал подготовила редакция МГ «Объектив», корреспондент Виктория Яковенко в данной статье раскрывает новостную тему о том, что "Дорога «Харьков-Золочев» с сегодняшнего дня взята под контроль мобильных групп ВСУ, сообщил начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко в комментарии изданию «Заря».".