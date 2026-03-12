Live

ГСЧС: спасателям удалось потушить пожар после «прилета» в Великом Бурлуке

Происшествия 11:35   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
ГСЧС: спасателям удалось потушить пожар после «прилета» в Великом Бурлуке

Ночью россияне атаковали поселок Великий Бурлук в Купянском районе, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области. 

Предварительно, ВС РФ выпустили БпЛА по населенному пункту. Из-за «прилета» возник пожар в здании гаражного бокса на территории местного лесничества.

Обстрел Купянщины 12 марта

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия под угрозой повторных ударов работали подразделения ГСЧС, в том числе офицер-спасатель громады», – добавили в ГСЧС.

Обстрел Купянщины 12 марта

Напомним, МГ «Объектив» также передавала: глава Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов сообщил, что после ночных «прилетов» часть одного из населенных пунктов громады осталась без света. Перспективы восстановления из-за технических повреждений окончательно не определены, однако речь точно не идет о восстановлении в течение одного дня, акцентировал Гололобов. Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил, что ночью также попали под вражеские обстрелы. В результате «прилетов» острую стрессовую реакцию получил 42-летний мужчина и 62-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Читайте также: Во время ликвидации обстрелов РФ спасатели дважды попали под обстрелы

Автор: Николь Костенко-Лагутина
