ГСЧС: спасателям удалось потушить пожар после «прилета» в Великом Бурлуке

Ночью россияне атаковали поселок Великий Бурлук в Купянском районе, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Предварительно, ВС РФ выпустили БпЛА по населенному пункту. Из-за «прилета» возник пожар в здании гаражного бокса на территории местного лесничества.

«По предварительным данным, жертв и пострадавших нет. На месте происшествия под угрозой повторных ударов работали подразделения ГСЧС, в том числе офицер-спасатель громады», – добавили в ГСЧС.

Напомним, МГ «Объектив» также передавала: глава Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов сообщил, что после ночных «прилетов» часть одного из населенных пунктов громады осталась без света. Перспективы восстановления из-за технических повреждений окончательно не определены, однако речь точно не идет о восстановлении в течение одного дня, акцентировал Гололобов. Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил, что ночью также попали под вражеские обстрелы. В результате «прилетов» острую стрессовую реакцию получил 42-летний мужчина и 62-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте.

