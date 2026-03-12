ДСНС: рятувальники змогли загасити пожежу після “прильоту” у Великому Бурлуку

Вночі росіяни атакували селище Великий Бурлук у Куп’янському районі, передають у ГУ ДСНС України у Харківській області.

Попередньо, ЗС РФ випустили БпЛА по населеному пункту. Через “приліт” виникла пожежа у будівлі гаражного боксу на території місцевого лісництва.

“За попередніми даними, жертв та постраждалих немає. На місці події під загрозою повторних ударів працювали підрозділи ДСНС, у тому числі офіцер-рятівник громади”, – додали у ДСНС.

Нагадаємо, МГ “Об’єктив” також передавала: голова Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов повідомив, що після нічних «прильотів» частина одного з населених пунктів громади залишилася без світла. Перспективи відновлення через технічні пошкодження остаточно не визначені, проте не йдеться про відновлення протягом одного дня, акцентував Гололобов. Тим часом начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив, що вночі також потрапили під ворожі обстріли. Внаслідок «прильотів» гостру стресову реакцію отримали 42-річний чоловік та 62-річна жінка. Їм надали медичну допомогу дома.