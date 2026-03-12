Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли
Про те, що ворог завдав повторних ударів по співробітниках ДСНС, поки ті усували наслідки ударів РФ, розповіли у пресслужбі відомства.
“Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові. Виникло кілька пожеж. Постраждала 39-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки”, – уточнили у ДСНС.
І поки рятувальники ліквідували наслідки обстрілів, ворог двічі завдав повторних ударів. Співробітники ДСНС не постраждали, проте пошкоджена автоцистерна.
Нагадаємо, голова Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов повідомив, що після нічних “прильотів” частина одного з населених пунктів громади залишилася без світла. Перспективи відновлення через технічні пошкодження наразі остаточно не визначені, однак мова точно не йде про відновлення протягом одного дня, акцентував Гололобов. Тим часом начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив, що вночі також потрапили під ворожі обстріли. Внаслідок «прильотів» гостру стресову реакцію отримав 42-річний чоловік та 62-річна жінка. Їм надали медичну допомогу дома.
Читайте також: Синєгубов розповів про наслідки «прильотів» – троє загиблих, 16 постраждалих
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 10:21;