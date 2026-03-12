Live

Під час ліквідації обстрілів РФ рятувальники двічі потрапили під обстріли

Події 10:21   12.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Про те, що ворог завдав повторних ударів по співробітниках ДСНС, поки ті усували наслідки ударів РФ, розповіли у пресслужбі відомства. 

Обстріл рятувальників на Харківщині

Влучання зафіксовано у Золочівській, Малинівській та Великобурлуцькій громадах, а також у Харкові. Виникло кілька пожеж. Постраждала 39-річна жінка, пошкоджені об’єкти інфраструктури та приватні будинки”, – уточнили у ДСНС.

Обстріл рятувальників на Харківщині

І поки рятувальники ліквідували наслідки обстрілів, ворог двічі завдав повторних ударів. Співробітники ДСНС не постраждали, проте пошкоджена автоцистерна.

Обстріл рятувальників на Харківщині

Нагадаємо, голова Малоданилівської ОТГ Олександр Гололобов повідомив, що після нічних “прильотів” частина одного з населених пунктів громади залишилася без світла. Перспективи відновлення через технічні пошкодження наразі остаточно не визначені, однак мова точно не йде про відновлення протягом одного дня, акцентував Гололобов. Тим часом начальник Золочівської СВА Віктор Коваленко повідомив, що вночі також потрапили під ворожі обстріли. Внаслідок «прильотів» гостру стресову реакцію отримав 42-річний чоловік та 62-річна жінка. Їм надали медичну допомогу дома.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
