Во время ликвидации обстрелов РФ спасатели дважды попали под обстрелы

Происшествия 10:21   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
О том, что враг нанес повторные удары по сотрудникам ГСЧС, пока те устраняли последствия ударов РФ, рассказали в пресс-службе ведомства. 

Обстрел спасателей на Харьковщине

«Попадания зафиксировано в Золочевской, Малиновской и Великобурлукской громадах, а также в Харькове. Возникло несколько пожаров. Пострадала 39-летняя женщина, повреждены объекты инфраструктуры и частные дома», – уточнили в ГСЧС.

И пока спасатели ликвидировали последствия обстрелов, враг дважды нанес повторные удары. Сотрудники ГСЧС не пострадали, однако повреждена автоцистерна.

Напомним, глава Малоданиловской ОТГ Александр Гололобов сообщил, что после ночных «прилетов» часть одного из населенных пунктов громады осталась без света. Перспективы восстановления из-за технических повреждений окончательно не определены, однако речь точно не идет о восстановлении в течение одного дня, акцентировал Гололобов. Тем временем начальник Золочевской ПВА Виктор Коваленко сообщил, что ночью также попали под вражеские обстрелы. В результате «прилетов» острую стрессовую реакцию получил 42-летний мужчина и 62-летняя женщина. Им оказали медицинскую помощь на месте.

Автор: Николь Костенко-Лагутина
