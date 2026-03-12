Live

Синегубов рассказал о последствиях «прилетов» – трое погибших, 16 пострадавших

Происшествия 08:59   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В результате обстрелов Харькова и 14 населенных пунктов области трое людей погибли, 16 – пострадали, уточнил начальник ХОВА Олег Синегубов.

«В Харькове погибли 45-летний и 50-летний мужчины, пострадали женщины 47, 50, 60 лет и мужчины 49, 39, 36, 33 лет; в г. Чугуев погиб 53-летний мужчина, пострадали женщины 41 и 60 лет; в г. Мерефа пострадали 74-летняя и 37-летняя женщины, 62-летний мужчина и 6-летняя девочка; в с. Лебяжье Пролесненской громады пострадал 53-летний мужчина; в с. Александровка Золочевской громады пострадал 43-летний мужчина; в с. Грушовка Кондрашовской громады пострадала 72-летняя женщина», – уточнил начальник ХОВА.

В течение суток по региону ударило следующее вооружение:

  • восемь КАБ;
  • четыре БпЛА типа «Молния»;
  • шесть fpv-дронов;
  • 15 БпЛА (тип устанавливается).

Из-за ударов в Харькове повреждено гражданское предприятие и электросети, в Богодуховском районе «прилетело» по сельскохозяйственной технике.

«В Купянском районе повреждены два частных дома, хозяйственное сооружение, три автомобиля (с. Приколотное); в Изюмском районе поврежден частный дом (с. Оскол); в Харьковском районе повреждены четыре частных дома, три автомобиля, гараж (г. Мерефа), три частных дома, хозяйственное сооружение, автомобиль (г. Дергачи), сооружение (с. Циркуны); в Чугуевском районе повреждены три трактора, погрузчик, ангар (с. Лебяжье), трактор, хозяйственное сооружение (с. Ивановка), частный дом (г. Чугуев), частный дом, две хозяйственные сооружения (с. Малиновка)», – добавил Синегубов.

Читайте также: На Харьковщине спасатели тушили десяток пожаров из-за «прилетов»

Автор: Николь Костенко-Лагутина
