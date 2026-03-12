Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – троє загиблих, 16 постраждалих

Внаслідок обстрілів Харкова та 14 населених пунктів області троє людей загинули, 16 – постраждали, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинули 45-річний і 50-річний чоловіки, постраждали жінки 47, 50, 60 років та чоловіки 49, 39, 36, 33 років; у м. Чугуїв загинув 53-річний чоловік, постраждали жінки 41 і 60 років; у м. Мерефа постраждали 74-річна і 37-річна жінки, 62-річний чоловік і 6-річна дівчинка; у с. Леб’яже Пролісненської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Олександрівка Золочівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждала 72-річна жінка”, – повідомив начальник ХОВА.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

вісім КАБів;

чотири БпЛА типу «Молния»;

шість fpv-дронів;

15 БпЛА (тип встановлюється).

Через удари у Харкові пошкоджено цивільне підприємство та електромережі, у Богодухівському районі “прилетіло” по сільськогосподарській техніці.

“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду, три автомобілі (с. Приколотне); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, три автомобілі, гараж (м. Мерефа), три приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль (м. Дергачі), споруду (с. Циркуни); у Чугуївському районі пошкоджено три трактори, навантажувач, ангар (с. Леб’яже), трактор, господарчу споруду (с. Іванівка), приватний будинок (м. Чугуїв), приватний будинок, дві господарчі споруди (с. Малинівка)”, – додав Синєгубов.