Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – троє загиблих, 16 постраждалих
Внаслідок обстрілів Харкова та 14 населених пунктів області троє людей загинули, 16 – постраждали, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.
“У м. Харків загинули 45-річний і 50-річний чоловіки, постраждали жінки 47, 50, 60 років та чоловіки 49, 39, 36, 33 років; у м. Чугуїв загинув 53-річний чоловік, постраждали жінки 41 і 60 років; у м. Мерефа постраждали 74-річна і 37-річна жінки, 62-річний чоловік і 6-річна дівчинка; у с. Леб’яже Пролісненської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Олександрівка Золочівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждала 72-річна жінка”, – повідомив начальник ХОВА.
Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:
- вісім КАБів;
- чотири БпЛА типу «Молния»;
- шість fpv-дронів;
- 15 БпЛА (тип встановлюється).
Через удари у Харкові пошкоджено цивільне підприємство та електромережі, у Богодухівському районі “прилетіло” по сільськогосподарській техніці.
“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду, три автомобілі (с. Приколотне); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, три автомобілі, гараж (м. Мерефа), три приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль (м. Дергачі), споруду (с. Циркуни); у Чугуївському районі пошкоджено три трактори, навантажувач, ангар (с. Леб’яже), трактор, господарчу споруду (с. Іванівка), приватний будинок (м. Чугуїв), приватний будинок, дві господарчі споруди (с. Малинівка)”, – додав Синєгубов.
