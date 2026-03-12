Live

Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – троє загиблих, 16 постраждалих

Події 08:59   12.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – троє загиблих, 16 постраждалих

Внаслідок обстрілів Харкова та 14 населених пунктів області троє людей загинули, 16 – постраждали, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.

“У м. Харків загинули 45-річний і 50-річний чоловіки, постраждали жінки 47, 50, 60 років та чоловіки 49, 39, 36, 33 років; у м. Чугуїв загинув 53-річний чоловік, постраждали жінки 41 і 60 років; у м. Мерефа постраждали 74-річна і 37-річна жінки, 62-річний чоловік і 6-річна дівчинка; у с. Леб’яже Пролісненської громади постраждав 53-річний чоловік; у с. Олександрівка Золочівської громади постраждав 43-річний чоловік; у с. Грушівка Кіндрашівської громади постраждала 72-річна жінка”, – повідомив начальник ХОВА.

Протягом доби по регіону вдарило таке озброєння:

  • вісім КАБів;
  • чотири БпЛА типу «Молния»;
  • шість fpv-дронів;
  • 15 БпЛА (тип встановлюється).

Через удари у Харкові пошкоджено цивільне підприємство та електромережі, у Богодухівському районі “прилетіло” по сільськогосподарській техніці.

“У Куп’янському районі пошкоджено два приватні будинки, господарчу споруду, три автомобілі (с. Приколотне); в Ізюмському районі пошкоджено приватний будинок (с. Оскіл); у Харківському районі пошкоджено чотири приватні будинки, три автомобілі, гараж (м. Мерефа), три приватні будинки, господарчу споруду, автомобіль (м. Дергачі), споруду (с. Циркуни); у Чугуївському районі пошкоджено три трактори, навантажувач, ангар (с. Леб’яже), трактор, господарчу споруду (с. Іванівка), приватний будинок (м. Чугуїв), приватний будинок, дві господарчі споруди (с. Малинівка)”, – додав Синєгубов.

Читайте також: На Харківщині рятувальники гасили десяток пожеж через «прильоти»

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
Популярно
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
Як сьогодні відключатимуть світло на Харківщині – графіки
12.03.2026, 09:50
Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
Новини Харкова — головне за 12 березня: росіяни тричі вдарили по місту
12.03.2026, 09:03
Три “прильоти” було за ніч у Харкові – ворог бив БпЛА
Три “прильоти” було за ніч у Харкові – ворог бив БпЛА
12.03.2026, 07:10
Сьогодні 12 березня 2026: яке свято та день в історії
Сьогодні 12 березня 2026: яке свято та день в історії
12.03.2026, 06:00
З міркувань безпеки на Харківщині скорочують маршрути поїздів
З міркувань безпеки на Харківщині скорочують маршрути поїздів
12.03.2026, 07:45
Генштаб повідомив, як минула доба на фронті в Харківській області
Генштаб повідомив, як минула доба на фронті в Харківській області
12.03.2026, 08:10

Новини за темою:

12.03.2026
Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – троє загиблих, 16 постраждалих
11.03.2026
У Харкові – “приліт”: є загиблі та поранені, почалася пожежа
11.03.2026
Понад 30 БпЛА атакували Харківську область за добу – Синєгубов
11.03.2026
Де атакував ворог і скільки атак відбили ЗСУ, повідомив Генштаб
11.03.2026
На якому етапі відновлення будинку на вулиці Культури, розповіли в мерії


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Синєгубов розповів про наслідки “прильотів” – троє загиблих, 16 постраждалих», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 08:59;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Ніколь Костенко-Лагутіна у цій статті розкриває тему новин про те, що "Внаслідок обстрілів Харкова та 14 населених пунктів області троє людей загинули, 16 – постраждали, уточнив начальник ХОВА Олег Синєгубов.".