На Харківщині рятувальники гасили десяток пожеж через “прильоти”
Протягом доби у рятувальників на Харківщині було 56 оперативних виїздів, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.
Десять пожеж через “прильоти” зафіксували у Харкові, Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області, зазначили рятувальники.
У селі Леб’яже Чугуївського району внаслідок атаки БпЛА спалахнуло сільськогосподарське підприємство – розпочалася пожежа на площі 100 квадратних метрів, постраждав 54-річний чоловік.
“У м. Мерефа Харківського району постраждало чотири цивільні особи, зокрема дитина, після влучання ворожого безпілотника у приватне домоволодіння. Сталась пожежа в гаражі площею пʼять квадратних метрів. Увечері внаслідок атаки БпЛА на житловий сектор міста Чугуєва загинув 55-річний чоловік, дві жінки постраждали, зруйновано житловий будинок, виникла пожежа на площі близько 50 квадратних метрів“, – додали у ДСНС.
Читайте також: Генштаб повідомив, як минула доба на фронті на Харківщині
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщині рятувальники гасили десяток пожеж через “прильоти”», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 12 Березня 2026 в 08:38;