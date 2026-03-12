Live

На Харківщині рятувальники гасили десяток пожеж через "прильоти"

12.03.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
На Харківщині рятувальники гасили десяток пожеж через “прильоти”

Протягом доби у рятувальників на Харківщині було 56 оперативних виїздів, передають у ГУ ДСНС України в Харківській області.

Десять пожеж через “прильоти” зафіксували у Харкові, Богодухівському, Чугуївському та Харківському районах області, зазначили рятувальники.

У селі Леб’яже Чугуївського району внаслідок атаки БпЛА спалахнуло сільськогосподарське підприємство – розпочалася пожежа на площі 100 квадратних метрів, постраждав 54-річний чоловік.

У м. Мерефа Харківського району постраждало чотири цивільні особи, зокрема дитина, після влучання ворожого безпілотника у приватне домоволодіння. Сталась пожежа в гаражі площею пʼять квадратних метрів. Увечері внаслідок атаки БпЛА на житловий сектор міста Чугуєва загинув 55-річний чоловік, дві жінки постраждали, зруйновано житловий будинок, виникла пожежа на площі близько 50 квадратних метрів“, – додали у ДСНС.

Автор: Ніколь Костенко-Лагутіна
