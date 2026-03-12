Генштаб повідомив, як минула доба на фронті в Харківській області
Чотири атаки росіян відбили українські захисники за добу на Харківщині, повідомляє Генштаб ЗСУ.
На Південно-Слобожанському напрямку росіяни атакували один раз у районі Приліпки.
Тим часом на Куп’янському – зафіксували три бої біля Новоплатонівки та населеного пункту Подоли.
“Загалом протягом минулої доби зафіксовано 128 бойових зіткнень. Вчора противник завдав 103 авіаційних ударів, скинув 322 керовані авіабомби. Крім того, застосував 9216 дронів-камікадзе та здійснив 3956 обстрілів населених пунктів та позицій наших військ, зокрема 49 – із реактивних систем залпового вогню“, – передають у ГШ.
Втрати росіян, за інформацією Генштабу, такі:
Читайте також: Три «прильоти» було за ніч у Харкові – ворог бив БпЛА
