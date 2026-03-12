Live

Генштаб сообщил, как прошли сутки на фронте в Харьковской области

Украина 08:10   12.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
Четыре атаки россиян отбили украинские защитники за сутки на Харьковщине, передает Генштаб ВСУ.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали один раз в районе Прилипки.

Тем временем на Купянском – зафиксировали три боя около Новоплатоновки и населенного пункта Подолы.

«Всего за прошедшие сутки зафиксировано 128 боевых столкновений. Вчера противник нанес 103 авиационных ударов, сбросил 322 управляемых авиабомб. Кроме того, применил 9216 дронов-камикадзе и осуществил 3956 обстрелов населенных пунктов и позиций наших войск, в том числе 49 из реактивных систем залпового огня», – передают в ГШ.

Потери россиян, по информации Генштаба, следующие:

