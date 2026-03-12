На Харьковщине спасатели тушили десяток пожаров из-за «прилетов»

В течение суток у спасателей на Харьковщине было 56 оперативных выездов, передают в ГУ ГСЧС Украины в Харьковской области.

Десять пожаров из-за «прилетов» зафиксировали в Харькове, Богодуховском, Чугуевском и Харьковском районах области, отметили спасатели.

В селе Лебяжье Чугуевского района в результате атаки БпЛА загорелось сельскохозяйственное предприятие – начался пожар на площади 100 квадратных метров, пострадал 54-летний мужчина.

«В г. Мерефа Харьковского района пострадали четверо гражданских, в том числе ребенок, после попадания вражеского беспилотника в частное домовладение. Произошел пожар в гараже площадью пять квадратных метров. Вечером в результате атаки БпЛА на жилищный сектор города Чугуева погиб 55-летний мужчина, две женщины пострадали, разрушен жилой дом, возник пожар на площади около 50 квадратных метров», – добавили в ГСЧС.