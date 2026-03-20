Стало известно, где скоро объявят принудительную эвакуацию на Харьковщине 📹

Общество 00:00   20.03.2026
В трех селах в ближайшие дни объявят принудительную эвакуацию, сообщил МГ «Объектив» Виктор Коваленко, начальник Золочевской СВА.

«Есть 5 пограничных старостинских округов, которые находятся под границей непосредственно, это 53 километра. И ожидаем там объявления принудительной эвакуации. Это села Светличное, Лютовка и Макарова. Людей мы поставили в известность, и семьи с детьми начали эвакуацию. Это принудительная», — подчеркнул Виктор Коваленко.

В то же время обязательная эвакуация не предъявляет таких жестоких требований. Поэтому люди, чаще всего пожилого возраста, пишут заявления, чтобы остаться на месте.

«Это люди преимущественно преклонных лет. Конечно, мы снабдили их продуктами, гигиеной и дровами. Это очень важно», — рассказал Коваленко.

Автор: Елена Нагорная, Оксана Якушко
