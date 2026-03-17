До середины мая перекрыли улицу в Харькове – как объезжать

Общество 11:05   17.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В пресс-службе мэрии рассказали, что до 15 мая в Харькове движение транспорта на улице Северина Потоцкого на участке от улицы Мира до проспекта Героев Харькове, будет запрещено. 

Откроют перекрытый участок 15 мая в 20:00.

«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением КП «Харьковские тепловые сети» ремонта коллектора», – уточнили в сообщении.

Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам Мира, пр. Архитектора Алешина, пр. Героев Харькова и другим, добавили в пресс-службе горсовета.

