До середины мая перекрыли улицу в Харькове – как объезжать
В пресс-службе мэрии рассказали, что до 15 мая в Харькове движение транспорта на улице Северина Потоцкого на участке от улицы Мира до проспекта Героев Харькове, будет запрещено.
Откроют перекрытый участок 15 мая в 20:00.
«Как сообщили в Департаменте строительства и дорожного хозяйства, это связано с проведением КП «Харьковские тепловые сети» ремонта коллектора», – уточнили в сообщении.
Объехать перекрытый участок можно по прилегающим улицам Мира, пр. Архитектора Алешина, пр. Героев Харькова и другим, добавили в пресс-службе горсовета.
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 11:05;