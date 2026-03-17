На Харьковщине опаздывает электричка, есть изменения и из-за обстрелов
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что по техническим причинам в Харьковской области опаздывает поезд №6678 Берестин – Харьков-Пассажирский. Он задерживается более, чем на два часа.
По мимо этого, из-за обстрелов в регионе действуют ограничения в движении других пригородных поездов на участках Мерчик – Харьков, Мерчик – Люботин, Огульцы – Харьков, Огульцы – Люботин.
Пассажирам предлагают воспользоваться следующими рейсами:
- №6136 Мерчик — Харьков-Пасс.
- №6307 Харьков-Пасс. — Мерчик
- №6222 Мерчик — Люботин
- №6305 Харьков-Пасс. — огульцы
- №7012 Полтава-Южная — Сумы
- №6318 Мерчик — Харьков-Пасс.
- №6319 Харьков-Пасс. — Мерчик
- №6322 Мерчик — Харьков-Пасс.
- №6321 Новая Бавария — Огульцы
- №6330 Огульцы — Люботин
- • Дата публикации материала: 17 марта 2026 в 10:20;