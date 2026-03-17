На Харьковщине опаздывает электричка, есть изменения и из-за обстрелов

Транспорт 10:20   17.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что по техническим причинам в Харьковской области опаздывает поезд №6678 Берестин – Харьков-Пассажирский. Он задерживается более, чем на два часа.

По мимо этого, из-за обстрелов в регионе действуют ограничения в движении других пригородных поездов на участках Мерчик – Харьков, Мерчик – Люботин, Огульцы – Харьков, Огульцы – Люботин.

Пассажирам предлагают воспользоваться следующими рейсами:

  • №6136 Мерчик — Харьков-Пасс.
  • №6307 Харьков-Пасс. — Мерчик
  • №6222 Мерчик — Люботин
  • №6305 Харьков-Пасс. — огульцы
  • №7012 Полтава-Южная — Сумы
  • №6318 Мерчик — Харьков-Пасс.
  • №6319 Харьков-Пасс. — Мерчик
  • №6322 Мерчик — Харьков-Пасс.
  • №6321 Новая Бавария — Огульцы
  • №6330 Огульцы — Люботин
  • №6322 Мерчик — Харьков-Пасс.

