Не было напряжения: на Харьковщине опаздывают электрички
Фото: АО “Укрзалізниця”
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за отсутствия напряжения в контактной сети на Харьковщине задерживаются три пригородных поезда.
В УЗ уточнили, что теперь задерживаются следующие рейсы:
- Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский следует с задержкой 50 минут.
- Поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский отправился с начальной на 55 минут позже.
- Поезд №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский отправился с начальной +30 минут сверх графика.
Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что до Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички. С 27 марта ряд электричек в Харьковской области меняют маршруты из-за ситуации с безопасностью. Они не будут доезжать до поселка Золочев, конечной станет станция Рогозянка. Информацию об изменениях опубликовали в местном Telegram-канале «Зоря-news». Отмечается, что поселковая военная администрация решает вопрос о пуске автобусов до населенных пунктов, железнодорожное сообщение с которыми прекращено.
- Категории: Транспорт, Украина, Харьков; Теги: напряжение, поезда, харьковщина, электрички;
- • Дата публикации материала: 27 марта 2026 в 07:18;