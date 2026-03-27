Не было напряжения: на Харьковщине опаздывают электрички

Транспорт 07:18   27.03.2026
Николь Костенко-Лагутина
В АО «Укрзалізниця» сообщили, что из-за отсутствия напряжения в контактной сети на Харьковщине задерживаются три пригородных поезда. 

В УЗ уточнили, что теперь задерживаются следующие рейсы:

  • Поезд №6410 Савинцы – Харьков-Пассажирский следует с задержкой 50 минут.
  • Поезд №6508 Беляевка – Харьков-Пассажирский отправился с начальной на 55 минут позже.
  • Поезд №6512 Лозовая – Харьков-Пассажирский отправился с начальной +30 минут сверх графика.

Ранее МГ «Объектив» также сообщала, что до Золочева на Харьковщине не будут ходить электрички. С 27 марта ряд электричек в Харьковской области меняют маршруты из-за ситуации с безопасностью. Они не будут доезжать до поселка Золочев, конечной станет станция Рогозянка. Информацию об изменениях опубликовали в местном Telegram-канале «Зоря-news». Отмечается, что поселковая военная администрация решает вопрос о пуске автобусов до населенных пунктов, железнодорожное сообщение с которыми прекращено.

Читайте также: В Харькове ракета попала в многоквартирный дом, шестеро пострадавших

