Перепады напряжения: на Харьковщине задерживаются поезда

Из-за колебаний напряжения в сети на Харьковщине задерживается ряд поездов, сообщили в АО «Укрзалізниця».

В частности:

Поезд №6426 Букино – Харьков следует с остановки Маяк с задержкой 1 час 50 минут.

Поезд №6605 Харьков – Граково со станции Занки с задержкой 1 час 14 минут.

Поезд №6513 Харьков – Лимановка с задержкой 1 час 47 минут.

Также с ориентировочной задержкой до 1,5 часа едет поезд №6607 Граково – Шевченково, чтобы подхватить пассажиров с опаздывающими рейсами.

Напомним, ряд громад на Харьковщине остались без света по разным причинам. Тем временем энергетики сообщают о применении аварийных графиков, а у некоторых харьковчан «скачет» напряжение. Детальнее.

