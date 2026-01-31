Без отопления остался город на Харьковщине из-за скачка напряжения
Городской голова Златополя Харьковской области Николай Бакшеев сообщил, что скачок напряжения вывел из строя оборудование на пяти из шести котельных, которые отапливают город.
«В результате скачка напряжения при восстановлении электроснабжения вышло из строя электротехническое оборудование на пяти из шести котельных. К сожалению, эта неисправность временно делает невозможной работу котельных даже при использовании резервных генераторов. Специалисты Тепловых сетей – электрики, энергетики и другие специалисты – уже работают над устранением поломок. Однако для возобновления работы котельных требуется определенное время», — написал Бакшеев.
Отметим, в Харьковской области, как и в Киеве и на Житомирщине 31 января задействовали экстренные отключения электричества. Они вызваны глобальными проблемами в энергосети, которые затронули Молдову, Румынию и Украину. Минэнерго около полудня сообщило, что свет вернут в течение двух-трех часов. После этого постепенно электроснабжение начало восстанавливаться. В Харькове запустили уже две ветки метро — Холодногорскую и Салтовскую.
