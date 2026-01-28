Морозы снова накроют Украину: когда на Харьковщине прогнозируют -25 градусов

Спустя несколько дней потепление в Украине снова ударит сильный мороз. По прогнозу, уже в конце января температура начнет стремительно падать.

«Завтра, фактически, единственный теплый день из ближайшей перспективы – везде оттепель и осадки, мокрый снег или дождь. С 30 января начнет постепенно давить-оттеснять атлантическую влагу и теплый воздух мощный антициклон. Юг и юго-восток продержатся дольше всего с теплой погодой, однако с 1 февраля везде будет преобладать в Украине холодная или очень холодная погода», — отметила синоптик Наталья Диденко.

По ее предварительным данным, пик морозов придется на 1-3 февраля.

В Региональном центре по гидрометеорологии прогнозируют снижение температуры на Харьковщине уже 31 января — в течение суток ожидают до 4 — 9 градусов мороза. Уже 1 февраля холод усилится – ночью столбики термометров опустятся до 18 градусов с отметкой «минус», днем ​​10 – 15 градусов мороза. А в следующий понедельник, 2 февраля, ночью ожидают 20 – 25 градусов мороза, днем ​​от 13 до 18 градусов.