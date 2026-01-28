В Харькове и области – опасно. Есть сразу две причины быть осторожными
В Региональном центре по гидрометеорологии сообщили, что 28 и 29 января на Харьковщине будет опасно. Причина – метеорологические явления, которые зафиксировали в области.
Сегодня, 28 января, на Харьковщине будет гололед.
А в течение двух дней в регионе ожидается туман. Видимость 200-500 метров. Ввиду этого водителей и пешеходов призвали быть крайне осторожными на дорогах. Также в Харьковской области объявили первый, желтый уровень опасности.
Напомним, МГ «Объектив» передавала прогноз погоды на 28 января. В Харькове термометры будут показывать днем – от 0 до 2 градусов с отметкой «плюс». По области температура воздуха составит от 1 мороза до 4 тепла. Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.
