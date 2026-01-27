Оттепель начинается, дождь: прогноз погоды по Харькову и области на 28 января

В среду, 28 января, в Харькове и области – облачно, небольшой мокрый снег и дождь. Днем местами слабый туман. На дорогах гололед.

В Харькове ночью термометры покажут от 7 до 9 градусов мороза, днем – от 0 до 2 градусов с отметкой «плюс», сообщают в Региональном центре по гидрометеорологии.

По области температура воздуха ночью составит 5-10 градусов мороза, днем – от 1 мороза до 4 тепла.

Ветер юго-восточный – 7-12 м/с.

Как сообщала МГ «Объектив», Региональный центр по гидрометеорологии опубликовал предварительный прогноз на февраль. Метеорологи предсказывают, что последний месяц зимы будет теплее нормы. Среднемесячная температура составит 2,4 градуса мороза – при климатической норме в почти -4.