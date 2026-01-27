Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз

Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на февраль 2026 года в Харьковской области.

Ожидается, что в последний месяц зимы будет немного теплее обычного. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха может составлять 2,4 градуса мороза, при этом климатическая норма – 3,9 градуса с отметкой «минус».

А вот количество осадков в феврале ожидается в пределах климатической нормы – 37 мм.

Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 28 января. Ночью и утром ожидается гололедица. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.