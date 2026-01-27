Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз
Синоптики Регионального центра по гидрометеорологии опубликовали предварительный прогноз на февраль 2026 года в Харьковской области.
Ожидается, что в последний месяц зимы будет немного теплее обычного. По данным синоптиков, среднемесячная температура воздуха может составлять 2,4 градуса мороза, при этом климатическая норма – 3,9 градуса с отметкой «минус».
А вот количество осадков в феврале ожидается в пределах климатической нормы – 37 мм.
Напомним, в Региональном центре по гидрометеорологии предупредили об опасных метеорологических явлениях в Харьковской области завтра, 28 января. Ночью и утром ожидается гололедица. На дорогах гололед. I уровень опасности, желтый. Водителей и пешеходов просят быть внимательными и осторожными.
Читайте также: Подземные школы Харькова без света переходят на работу на генераторах (видео)
Популярно
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Теплее нормы: каким будет февраль в Харькове и области – прогноз», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 27 января 2026 в 14:19;