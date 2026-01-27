Тепліше за норму: яким буде лютий у Харкові та області – прогноз

Синоптики Регіонального центру з гідрометеорології опублікували попередній прогноз на лютий 2026-го року на Харківщині.

Очікується, що в останній місяць зими буде трохи тепліше, ніж зазвичай. За даними синоптиків, середньомісячна температура повітря може становити 2,4 градуса морозу, при цьому кліматична норма – 3,9 градуса з позначкою «мінус».

А от кількість опадів у лютому очікується у межах кліматичної норми – 37 мм.

Нагадаємо, у Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 28 січня. Вночі та вранці очікується ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий. Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.