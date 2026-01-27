У середу в Харкові та області буде небезпечно: попередження синоптиків

У Регіональному центрі з гідрометеорології попередили про небезпечні метеорологічні явища на Харківщині завтра, 28 січня.

«Вночі та вранці 28 січня 2026 року по місту та області очікується ожеледь. На дорогах ожеледиця. I рівень небезпечності, жовтий», – пишуть синоптики.

Водіїв та пішоходів просять бути уважними та обережними.

Нагадаємо, напередодні у Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області попереджали про крижаний дощ і ожеледицю. За прогнозом синоптиків, опади розпочнуться близько 11:00 – 12:00 27 січня. До вечора метеорологічне лихо охопить весь регіон. Служба відновлення інфраструктури попередила водіїв про високий ризик утворення ожеледиці. Від поїздок радять за можливості утриматися.