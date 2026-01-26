На Харківщину насувається циклон: водіїв попередили про небезпеку
Із центральної частини України на Харківщину насувається циклон. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області попереджають про крижаний дощ і ожеледицю.
«За прогнозами синоптиків, у вівторок, 27 січня, близько 11-12 години розпочнуться опади у вигляді крижаного дощу. До вечора негода охопить усю територію області. Упродовж дня температура повітря становитиме від -4 до -8 градусів, що створить високий ризик утворення ожеледиці на автомобільних дорогах. У ніч на середу та вранці 28 січня опади перейдуть у мокрий сніг, а температура підвищиться до -1…-5 градусів», – зазначили дорожники.
Тож водіїв закликають бути максимально обережними: дотримуватися швидкісного режиму та ПДР, а також забезпечувати безперешкодний проїзд дорожній техніці. За можливості просять утриматися від поїздок у період ускладнення погодних умов.
«Особливу увагу звертаємо на рух великовагового автотранспорту. Водії таких транспортних засобів повинні мати всі необхідні спеціальні засоби для руху в зимових умовах, зокрема протиковзкі ланцюги. З метою недопущення повної зупинки руху та виникнення аварійних ситуацій можливе превентивне часткове обмеження або тимчасове закриття руху великовагового транспорту на окремих ділянках автомобільних доріг», – попередили у Службі.
Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області
Читайте також: Вкрала авто і в’їхала у бетонні стовпи: підозру вручили дівчині в Чугуєві
Новини за темою:
- Категорії: Суспільство, Харків; Теги: ожеледиця, сніг, харківщина, циклон;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «На Харківщину насувається циклон: водіїв попередили про небезпеку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 16:10;