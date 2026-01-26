На Харківщину насувається циклон: водіїв попередили про небезпеку

Із центральної частини України на Харківщину насувається циклон. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області попереджають про крижаний дощ і ожеледицю.

«За прогнозами синоптиків, у вівторок, 27 січня, близько 11-12 години розпочнуться опади у вигляді крижаного дощу. До вечора негода охопить усю територію області. Упродовж дня температура повітря становитиме від -4 до -8 градусів, що створить високий ризик утворення ожеледиці на автомобільних дорогах. У ніч на середу та вранці 28 січня опади перейдуть у мокрий сніг, а температура підвищиться до -1…-5 градусів», – зазначили дорожники.

Тож водіїв закликають бути максимально обережними: дотримуватися швидкісного режиму та ПДР, а також забезпечувати безперешкодний проїзд дорожній техніці. За можливості просять утриматися від поїздок у період ускладнення погодних умов.

«Особливу увагу звертаємо на рух великовагового автотранспорту. Водії таких транспортних засобів повинні мати всі необхідні спеціальні засоби для руху в зимових умовах, зокрема протиковзкі ланцюги. З метою недопущення повної зупинки руху та виникнення аварійних ситуацій можливе превентивне часткове обмеження або тимчасове закриття руху великовагового транспорту на окремих ділянках автомобільних доріг», – попередили у Службі.

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області