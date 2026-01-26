Live

На Харківщину насувається циклон: водіїв попередили про небезпеку

Суспільство 16:10   26.01.2026
Вікторія Яковенко
На Харківщину насувається циклон: водіїв попередили про небезпеку Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Із центральної частини України на Харківщину насувається циклон. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області попереджають про крижаний дощ і ожеледицю.

«За прогнозами синоптиків, у вівторок, 27 січня, близько 11-12 години розпочнуться опади у вигляді крижаного дощу. До вечора негода охопить усю територію області. Упродовж дня температура повітря становитиме від -4 до -8 градусів, що створить високий ризик утворення ожеледиці на автомобільних дорогах. У ніч на середу та вранці 28 січня опади перейдуть у мокрий сніг, а температура підвищиться до -1…-5 градусів», – зазначили дорожники.

Тож водіїв закликають бути максимально обережними: дотримуватися швидкісного режиму та ПДР, а також забезпечувати безперешкодний проїзд дорожній техніці. За можливості просять утриматися від поїздок у період ускладнення погодних умов.

«Особливу увагу звертаємо на рух великовагового автотранспорту. Водії таких транспортних засобів повинні мати всі необхідні спеціальні засоби для руху в зимових умовах, зокрема протиковзкі ланцюги. З метою недопущення повної зупинки руху та виникнення аварійних ситуацій можливе превентивне часткове обмеження або тимчасове закриття руху великовагового транспорту на окремих ділянках автомобільних доріг», – попередили у Службі.

циклон идет на Харьковщину
Фото: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Відео: Служба відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області

Читайте також: Вкрала авто і в’їхала у бетонні стовпи: підозру вручили дівчині в Чугуєві

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
Пів сотні постраждалих від обстрілів за тиждень на Харківщині: чим била РФ
Пів сотні постраждалих від обстрілів за тиждень на Харківщині: чим била РФ
26.01.2026, 17:30
Армія РФ атакувала БпЛА два райони Харкова: з’явилися фото (доповнюється)
Армія РФ атакувала БпЛА два райони Харкова: з’явилися фото (доповнюється)
26.01.2026, 16:42
У Харкові знову чули вибух: він пролунав за межами міста – Терехов
У Харкові знову чули вибух: він пролунав за межами міста – Терехов
26.01.2026, 15:01
Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото)
Світовий рекорд встановили у метро Харкова: подробиці (фото)
26.01.2026, 14:48
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
Біля лісу на Харківщині знайшли громадянку Японії: що робила в Україні
20.01.2026, 13:20
«Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень
«Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень
26.01.2026, 14:19

Новини за темою:

22.01.2026
У Харкові та області сьогодні буде небезпечно – попередження синоптиків
12.01.2026
Ожеледиця на Харківщині: понад 100 людей постраждало за вихідні, скільки ДТП
11.01.2026
Чоловік послизнувся і впав обличчям на крижану дорогу під Харковом
08.01.2026
До негоди, що прийде у ніч на 9 січня на Харківщину, готуються – ХОВА
04.01.2026
Небезпечно буде сьогодні у Харкові й області: чому


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «На Харківщину насувається циклон: водіїв попередили про небезпеку», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 16:10;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "Із центральної частини України на Харківщину насувається циклон. У Службі відновлення та розвитку інфраструктури у Харківській області попереджають про крижаний дощ і ожеледицю.".