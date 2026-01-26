На Харьковщину надвигается циклон: водителей предупредили об опасности

Из центральной части Украины на Харьковщину надвигается циклон. В Службе восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области предупреждают о ледяном дожде и гололеде.

«По прогнозам синоптиков, во вторник, 27 февраля, около 11-12 часов начнутся осадки в виде ледяного дождя. К вечеру непогода охватит всю территорию области. В течение дня температура воздуха будет составлять от -4 до -8 градусов, что создаст высокий риск образования гололеда на автомобильных дорогах. В ночь на среду и утром 28 февраля осадки перейдут в мокрый снег, а температура поднимется до -1…-5 градусов», — отметили дорожники.

Водителей призывают быть максимально осторожными: соблюдать скоростной режим и ПДД, а также обеспечивать беспрепятственный проезд дорожной технике. По возможности просят воздержаться от поездок в период усложнения погодных условий.

«Особое внимание обращаем на движение тяжеловесного автотранспорта. Водители таких транспортных средств должны иметь все необходимые специальные средства для движения в зимних условиях, в частности, противоскользящие цепи. В целях недопущения полной остановки движения и возникновения аварийных ситуаций возможно превентивное частичное ограничение или временное закрытие движения тяжеловесного транспорта на отдельных участках автомобильных дорог», — предупредили в Службе.

Видео: Служба восстановления и развития инфраструктуры в Харьковской области