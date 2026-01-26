Live

Украла авто и въехала в бетонные столбы: подозрение вручили девушке в Чугуеве

Общество 13:39   26.01.2026
Виктория Яковенко
В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении девушке, которая, по данным следствия, украла авто у знакомого.

Об исчезновении машины 16 января сообщил 29-летний мужчина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Он отметил, что припарковал авто возле одного из магазинов Чугуева, а по возвращении его на месте уже не было. В салоне находилась знакомая.

«Как выяснилось, девушка самовольно пересела за руль и уехала в направлении поселка Новопокровка. Во время движения она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на три бетонных столба и получил механические повреждения», — отметили правоохранители.

Девушке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.

Автор: Виктория Яковенко
