Украла авто и въехала в бетонные столбы: подозрение вручили девушке в Чугуеве
В Харьковской области правоохранители сообщили о подозрении девушке, которая, по данным следствия, украла авто у знакомого.
Об исчезновении машины 16 января сообщил 29-летний мужчина, рассказали в ГУ Нацполиции в Харьковской области. Он отметил, что припарковал авто возле одного из магазинов Чугуева, а по возвращении его на месте уже не было. В салоне находилась знакомая.
«Как выяснилось, девушка самовольно пересела за руль и уехала в направлении поселка Новопокровка. Во время движения она не справилась с управлением, в результате чего автомобиль совершил наезд на три бетонных столба и получил механические повреждения», — отметили правоохранители.
Девушке сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) УКУ.
Напомним, в Харькове произошло наглое преступление. По данным ГУ Нацполиции в Харьковской области, мужчина находился на первом этаже многоэтажки. Воспользовавшись моментом и открытой дверью в квартиру, он проник в жилище и украл кофемашину. После чего – скрылся с места преступления. Сумму ущерба правоохранители оценили в 8,5 млн гривен.
Читайте также: Автомобиль совершил сальто: опасное ДТП произошло под Харьковом
Новости по теме:
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Украла авто и въехала в бетонные столбы: подозрение вручили девушке в Чугуеве», то посмотрите больше в разделе Общество на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 26 января 2026 в 13:39;