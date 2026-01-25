Автомобили были как сэндвич: эпическое ДТП произошло под Харьковом 📹
ДТП произошло 25 января около 15:00 на автодороге в поселке Васищево Харьковского района, сообщает Нацполиция.
Полицейские установили, что 36-летний водитель автомобиля Ford Fusion, двигаясь из города Змиев в направлении Харькова, заехал правыми колесами на обочину.
Из-за заснеженного состояния обочины машину начало заносить, из-за чего водитель потерял управление и его автомобиль столкнулся с припаркованным на обочине автомобилем Opel Kadett.
В результате столкновения автомобиль Ford Fusion забросило на крышу Opel Kadett.
Поврежден забор, возле которого произошла авария, передает репортер МГ «Объектив» с места событий. А вот бетонная опора электросети не повреждена.
Пострадавших нет.
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: авария, васищево, ДТП, Нацполиция;
