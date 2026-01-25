Live

Снова взрывы в Харькове: российские БпЛА в третий раз атакуют 25 января

Происшествия 13:08   25.01.2026
Оксана Якушко
Снова взрывы в Харькове: российские БпЛА в третий раз атакуют 25 января

Взрывы прозвучали в Харькове после 12:40.

Дополнено в 12:57. Попадание в частный жилой дом, сообщает Игорь Терехов. На месте работают соответствующие службы.

Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате попадания дом загорелся.

12:45

Зафиксирован удар БпЛА в Слободском районе Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Позже он уточнил, что это был не единственный удар — также россияне атаковали дроном на Немышле.

«Также есть информация об ударе по Немышлянскому району города. Последствия уточняем», — рассказал Игорь Терехов.

Взрыв прозвучал после предупреждений мониторинговых каналов о том, что ударные дроны летят над Харьковом или двигаются по направлению к городу.

Это уже третий удар БпЛА с начала суток. Первый удар БпЛА типа «Шахед» зафиксировали в Холодногорском районе около 4:30 утра. Второй взрыв прозвучал в Индустриальном районе в 8:55 утра.

Читайте также: Новости Харькова – главное 25 января: ночные и утренние удары шахедами, пожар

 

Автор: Оксана Якушко
