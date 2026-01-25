Снова взрывы в Харькове: российские БпЛА в третий раз атакуют 25 января
Взрывы прозвучали в Харькове после 12:40.
Дополнено в 12:57. Попадание в частный жилой дом, сообщает Игорь Терехов. На месте работают соответствующие службы.
Начальник ХОВА Олег Синегубов уточнил, что в результате попадания дом загорелся.
12:45
Зафиксирован удар БпЛА в Слободском районе Харькова, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.
Позже он уточнил, что это был не единственный удар — также россияне атаковали дроном на Немышле.
«Также есть информация об ударе по Немышлянскому району города. Последствия уточняем», — рассказал Игорь Терехов.
Взрыв прозвучал после предупреждений мониторинговых каналов о том, что ударные дроны летят над Харьковом или двигаются по направлению к городу.
Это уже третий удар БпЛА с начала суток. Первый удар БпЛА типа «Шахед» зафиксировали в Холодногорском районе около 4:30 утра. Второй взрыв прозвучал в Индустриальном районе в 8:55 утра.
Читайте также: Новости Харькова – главное 25 января: ночные и утренние удары шахедами, пожар
Новости по теме:
- Категории: Происшествия, Харьков; Теги: БПЛА Shahed, взрывы, Игорь Терехов, Харьков;
- Чтобы узнавать о самом важном, актуальном, интересном в Харькове, Украине и мире:
- подписывайтесь на нас в Telegram и обсуждайте новости в нашем чате,
- присоединяйтесь к нам в соцсетях: Facebook , Instagram , Viber , а также Google Новости,
- смотрите в Youtube, TikTok, пишите или присылайте новости Харькова в нашего бота.
Если вам интересна новость: «Снова взрывы в Харькове: российские БпЛА в третий раз атакуют 25 января», то посмотрите больше в разделе Происшествия на сайте Медиа-группы «Объектив»
- • Больше свежих новостей из Харькова, Украины и мира на похожие темы у нас на сайте:
- • Воспользуйтесь поиском на сайте Объектив.TV и обязательно находите новости согласно вашим предпочтениям;
- • Подписывайтесь на социальные сети Объектив.TV, чтобы узнавать о ключевых событиях в Украине и вашем городе
- • Дата публикации материала: 25 января 2026 в 13:08;