Семеро людей пострадали в результате атаки БпЛА РФ в Харькове (дополнено)

Армия РФ нанесла удар по району плотной жилой застройки, где нет военных объектов, сообщил начальник ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 18:58. 57-летний мужчина и 84-летняя женщина ранены, сообщили в Нацполиции.

Еще у четверых женщин в возрасте от 84 до 90 лет и у 28-летнего мужчину острая стрессовая реакция.

17:30

«По состоянию на сейчас имеем информацию о 7 пострадавших: 5 женщинах и 2 мужчинах – все в состоянии средней тяжести, получили взрывные ранения и стрессовую реакцию. Одна 85-летняя женщина нуждалась в госпитализации, ей оказывают всю необходимую помощь в больнице», – рассказал Синегубов.

Также он сообщил, что областные власти помогут расселить людей, которые потеряли жилье в результате этого обстрела.

Из-за попадания вспыхнули со 2 по 5 этаж многоквартирного дома.

Как только спасатели погасят огонь, коммунальные службы и волонтеры начнут закрывать оконные проемы, чтобы сохранить тепло в уцелевших квартирах, ведь на улице -20 градусов, пообещал Синегубов.

Напомним, взрыв прогремел в Харькове около 14:50. По предварительным данным мэра Игоря Терехова, «Шахед» попал в пятиэтажку. Произошел пожар, выгорели три верхних этажа.