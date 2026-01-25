Live

Взрыв в Харькове: россияне атакуют город 25 января

25.01.2026
Оксана Якушко
Взрыв слышали харьковчане в 8:55. 

09:35

Удар БпЛА не нанес значительный ущерб Харькову, отметил Игорь Терехов.

«Попадание на границе с пригородом. Без пострадавших и последствий для жилищного фонда», — рассказал мэр.

09:00

Взрыв прозвучал в Харькове после оглашения воздушной тревоги.

Мониторинговые каналы сообщали об угрозе для города с воздуха: в Белгородской области фиксировали запуск КАБов, а Воздушные сили ВСУ предупреждали о том, что над Харьковом фиксируют ударные БпЛА.

«Враг нанес удар БпЛА типа «Шахед» по Индустриальному району Харькова», — прокомментировал взрыв Харьковский городской голова Игорь Терехов.

Напомним, в ночь на 24 января Харьков пережил массированную атаку 25 БпЛА типа «Шахед». Обстрел длился более двух часов — 00:08 до 02:32. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам, отметил мэр Игорь Терехов. Есть попадания по жилым домам. Один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают переселенцы. В здании находились 48 ВПЛ. Также сообщалось, что из-за атаки пострадал роддом. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ударов по разным адресам произошли пожары. Известно о 19 пострадавших в результате обстрела.

Читайте также: Новости Харькова – главное 25 января: ночные удары «шахедами», пожар

Автор: Оксана Якушко
