Новости Харькова – главное 25 января: ночные удары «шахедами», пожар

Общество 09:09   25.01.2026
Оксана Якушко
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»

09:09

Россияне ударили «шахедом» по Индустриальному району Харькова

«Враг нанес удар БпЛА типа «Шахед» по Индустриальному району Харькова», — прокомментировал взрыв Харьковский городской голова Игорь Терехов.

8:30

Россияне атаковали ночью БпЛА Великий Бурлук – произошел пожар

В полночь российские атаковали ударными БпЛА жилой сектор в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.

В результате одного из попаданий вспыхнул частный жилой дом на двух хозяев. Площадь пожара составила 200 кв.
Обошлось без жертв и пострадавших.

Пожар под угрозой повторных вражеских обстрелов тушили 10 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС, в том числе медицинский расчет.

08:00

Удар БпЛА по Харькову

Ночью российский «шахед» ударил по Холодногорскому району, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.

«В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа «Шахед»», — рассказал мэр.

Читайте также: В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК: за что взяла $4500

Автор: Оксана Якушко
