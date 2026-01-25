Новости Харькова – главное 25 января: ночные удары «шахедами», пожар
Основные новости суток — в хронике МГ «Объектив»
09:09
Россияне ударили «шахедом» по Индустриальному району Харькова
«Враг нанес удар БпЛА типа «Шахед» по Индустриальному району Харькова», — прокомментировал взрыв Харьковский городской голова Игорь Терехов.
8:30
Россияне атаковали ночью БпЛА Великий Бурлук – произошел пожар
В полночь российские атаковали ударными БпЛА жилой сектор в поселке Великий Бурлук Купянского района, сообщает ГСЧС в Харьковской области.
В результате одного из попаданий вспыхнул частный жилой дом на двух хозяев. Площадь пожара составила 200 кв.
Обошлось без жертв и пострадавших.
Пожар под угрозой повторных вражеских обстрелов тушили 10 спасателей и 3 единицы техники ГСЧС, в том числе медицинский расчет.
08:00
Удар БпЛА по Харькову
Ночью российский «шахед» ударил по Холодногорскому району, сообщил Харьковский городской голова Игорь Терехов.
«В Холодногорском районе Харькова зафиксировано попадание вражеского БПЛА типа «Шахед»», — рассказал мэр.
Читайте также: В Харькове вручили подозрение врачу комиссии при ТЦК: за что взяла $4500
