Новини Харкова – головне 25 січня: нічні й ранкові удари “шахедами”, пожежа

Основні новини доби – у хроніці МГ «Об’єктив»

09:09

Росіяни вдарили “шахедом” по Індустріальному району Харкова

“Ворог завдав удару БпЛА типу “Шахед” по Індустріальному району Харкова”, – прокоментував вибух Харківський міський голова Ігор Терехов.

8:30

Росіяни атакували вночі БпЛА Великий Бурлук – сталася пожежа

Опівночі росіяни атакували ударними БпЛА житловий сектор у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.

Внаслідок одного з влучань спалахнув приватний житловий будинок на двох господарів. Площа пожежі склала 200 м кв.

Обійшлось без жертв та постраждалих.

Пожежу під загрозою повторних ворожих обстрілів гасили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок.

08:00

Удар БпЛА по Харкову

Вночі російський “шахед” вдарив по Холодногірському району, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.

“У Холодногірському районі Харкова зафіксовано попадання ворожого БПЛА типу “Шахед””, – розповів мер.