Новини Харкова – головне 25 січня: нічні й ранкові удари “шахедами”, пожежа
09:09
Росіяни вдарили “шахедом” по Індустріальному району Харкова
“Ворог завдав удару БпЛА типу “Шахед” по Індустріальному району Харкова”, – прокоментував вибух Харківський міський голова Ігор Терехов.
8:30
Росіяни атакували вночі БпЛА Великий Бурлук – сталася пожежа
Опівночі росіяни атакували ударними БпЛА житловий сектор у селищі Великий Бурлук Куп’янського району, повідомляє ДСНС у Харківській області.
Внаслідок одного з влучань спалахнув приватний житловий будинок на двох господарів. Площа пожежі склала 200 м кв.
Обійшлось без жертв та постраждалих.
Пожежу під загрозою повторних ворожих обстрілів гасили 10 рятувальників та 3 одиниці техніки ДСНС, зокрема медичний розрахунок.
08:00
Удар БпЛА по Харкову
Вночі російський “шахед” вдарив по Холодногірському району, повідомив Харківський міський голова Ігор Терехов.
“У Холодногірському районі Харкова зафіксовано попадання ворожого БПЛА типу “Шахед””, – розповів мер.
