«Харьков выстоял эту ночь» — Терехов о последствиях и болезненной детали атаки
Подробно о последствиях ночных ударов 25 БпЛА типа «Шахед» по Харькову рассказал мэр города Игорь Терехов.
По его данным, обстрел продолжался с 00:08 до 02:32. Больше всего досталось Индустриальному и Немышлянскому районам.
«В Индустриальном районе удар пришелся по 4-этажному дому – загорелись квартиры на верхнем этаже и балкон. Есть пострадавшие, людей спасали из дома, среди спасенных – ребенок. Также зафиксировано попадание по многоэтажке — произошло возгорание на верхних этажах, есть пострадавшие. Пострадал и частный сектор», – отметил городской голова.
В Немышлянском районе поврежден частный дом — возник значительный пожар, пострадал человек, повреждены около 13 частных домов рядом.
«Отдельно — болезненная деталь: один из ударов пришелся рядом с общежитием, где проживают внутренне перемещенные люди. В здании находилось 48 ВПЛ, есть пострадавшие», — подчеркнул Терехов.
Также в городе зафиксированы попадания в дорогу между домами частного сектора с повреждением жилья, уличного освещения и авто. На другой локации в Немышлянском районе беспилотник упал во двор частного домовладения.
«Харьков выстоял эту ночь. И выстоит дальше», – написал мэр.
В Харьковском горсовете добавили, что, предварительно, из-за ударов выбито около 1 тыс. окон. Пациентов больницы и роддома переведут в другие медучреждения.
В пресс-службе ХОВА уточнили: сейчас известно о 19 пострадавших, двое из них находятся в больнице в удовлетворительном состоянии.
Напомним, после полуночи Харьков атаковали российские БпЛА. По данным мэра Игоря Терехова, по городу ударили 25 «Шахедов». Большинство «прилетов» – в Индустриальном районе. Там повреждены дома, общежитие с переселенцами, больница и роддом. В Немышлянском районе «Шахед» попал в частный дом. Число пострадавших возросло до 19. В ГУ ГСЧС в Харьковской области отметили, что в результате ударов по разным адресам произошли пожары.
