«Шахед» попал в дом на Салтовке: бушует пожар, пострадавшие

Около 14:50 в Харькове слышали взрыв.

Дополнено в 16:12. Число пострадавших в результате удара по Салтовке возросло до пяти, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

«К медикам также обратились три женщины: 90, 84 и 57 лет. Они подверглись сильному стрессу. Получили помощь врачей на месте», – добавил он.

Дополнено в 15:56. Уже известно о четырех пострадавших в результате удара БпЛА по дому в Салтовском районе, сообщил мэр Игорь Терехов.

«Было попадание, предварительно, «Шахеда». Сейчас работают пожарные по ликвидации пожара», – рассказал мэр.

Видео: Telegram-канал «Харків 1654»

Дополнено в 15:29. В пятиэтажке, в которую попал вражеский «Шахед», произошел пожар. Уже выгорело три верхних этажа, сообщает мэр Игорь Терехов.

«Сейчас известно о двух пострадавших. Жители верхних этажей спаслись», — добавил городской голова.

Дополнено в 15:25. Еще один пострадавший получает медицинскую помощь, отметил глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 15:16. 57-летний мужчина пострадал в результате вражеского удара по Салтовскому району, сообщает глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 15:03. В результате вражеского удара БпЛА по Салтовскому району загорелись квартиры в жилом многоэтажном доме, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

Дополнено в 14:57. Мэр Харькова информирует о попадании в жилой многоэтажный дом.

14:53. Мэр Игорь Терехов сообщил о попадании вражеского «Шахеда» в Салтовском районе. Последствия уточняются.

Сейчас информация о пострадавших не поступала, уточнил глава ХОВА Олег Синегубов.

До этого в Воздушных силах ВСУ предупреждали о вражеском БпЛА в пригороде Харькова с юга.

Напомним, в Харькове ночью гремели десятки взрывов. Город атаковали ракетами, БпЛА и КАБами. Мэр Игорь Терехов сообщил, что удары целенаправленно адресовали энергетической инфраструктуре. В Харькове вынуждены в 20-градусный мороз сливать систему отопления у более чем 800 жилых домов. Он также сообщил, что в результате ночной комбинированной атаки повреждены энергетические объекты, трансформаторные подстанции. Практически разрушена ТЭЦ-5, которая запитывала часть города. Домов без тепла могло быть больше.

Мэр также заявил, что эту аварию квалифицируют как чрезвычайную ситуацию местного уровня. Все соответствующие документы уже сделаны.

