«Шахед» влучив у будинок на Салтівці: вирує пожежа, постраждалі

Події 16:12   03.02.2026
Вікторія Яковенко
«Шахед» влучив у будинок на Салтівці: вирує пожежа, постраждалі Фото ілюстративне/Харківська міськрада

Близько 14:50 у Харкові чули вибух.

Доповнено о 16:12. Кількість постраждалих внаслідок удару по Салтівці зросла до п’яти, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

«До медиків також звернулися троє жінок: 90, 84 і 57 років. Вони зазнали сильного стресу. Отримали допомогу лікарів на місці», – додав він.

Доповнено о 15:56. Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару БпЛА по будинку в Салтівському районі, повідомив мер Ігор Терехов.

«Було влучання, попередньо, «шахеду». Зараз працюють пожежники щодо ліквідації пожежі», – розповів мер.

Відео: телеграм-канал «Харків 1654»

Доповнено о 15:29. У пʼятиповерхівці, в яку влучив ворожий «шахед» сталася пожежа. Вже вигоріло три верхні поверхи, інформує мер Ігор Терехов.

«Наразі відомо про двох постраждалих. Мешканці верхніх поверхів врятувалися», – додав міський голова.

Доповнено о 15:25. Ще один постраждалий наразі отримує медичну допомогу, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 15:16. 57-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Салтівському району, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 15:03. Внаслідок ворожого удару БпЛА по Салтівському району спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.

Доповнено о 14:57. Мер Харкова інформує про влучання в житловий багатоповерховий будинок.

14:53. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого «шахеду» у Салтівському районі. Наслідки уточнюються.

Наразі інформація про постраждалих не надходила, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.

До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА у передмісті Харкова з півдня.

Нагадаємо, у Харкові вночі лунали десятки вибухів. Місто атакували ракетами, БпЛА та КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив, що удари цілеспрямовано адресували енергетичній інфраструктурі. У Харкові змушені у 20-градусний мороз зливати систему опалення у понад 800 житлових будинків. Він також повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджені енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції. Практично зруйнована ТЕЦ-5, яка заживлює частину міста. Будинків без тепла могло бути більше.

Міський голова також заявив, що цю аварію кваліфікують як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені.

Читайте також: У Харкові без опалення залишились майже 105 тисяч абонентів

Автор: Вікторія Яковенко
