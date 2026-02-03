«Шахед» влучив у будинок на Салтівці: вирує пожежа, постраждалі
Близько 14:50 у Харкові чули вибух.
Доповнено о 16:12. Кількість постраждалих внаслідок удару по Салтівці зросла до п’яти, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
«До медиків також звернулися троє жінок: 90, 84 і 57 років. Вони зазнали сильного стресу. Отримали допомогу лікарів на місці», – додав він.
Доповнено о 15:56. Вже відомо про чотирьох постраждалих внаслідок удару БпЛА по будинку в Салтівському районі, повідомив мер Ігор Терехов.
«Було влучання, попередньо, «шахеду». Зараз працюють пожежники щодо ліквідації пожежі», – розповів мер.
Відео: телеграм-канал «Харків 1654»
Доповнено о 15:29. У пʼятиповерхівці, в яку влучив ворожий «шахед» сталася пожежа. Вже вигоріло три верхні поверхи, інформує мер Ігор Терехов.
«Наразі відомо про двох постраждалих. Мешканці верхніх поверхів врятувалися», – додав міський голова.
Доповнено о 15:25. Ще один постраждалий наразі отримує медичну допомогу, зазначив голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 15:16. 57-річний чоловік постраждав внаслідок ворожого удару по Салтівському району, повідомляє голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 15:03. Внаслідок ворожого удару БпЛА по Салтівському району спалахнули квартири в житловому багатоповерховому будинку, пише голова ХОВА Олег Синєгубов.
Доповнено о 14:57. Мер Харкова інформує про влучання в житловий багатоповерховий будинок.
14:53. Мер Ігор Терехов повідомив про влучання ворожого «шахеду» у Салтівському районі. Наслідки уточнюються.
Наразі інформація про постраждалих не надходила, уточнив голова ХОВА Олег Синєгубов.
До цього у Повітряних силах ЗСУ попереджали про ворожий БпЛА у передмісті Харкова з півдня.
Нагадаємо, у Харкові вночі лунали десятки вибухів. Місто атакували ракетами, БпЛА та КАБами. Мер Ігор Терехов повідомив, що удари цілеспрямовано адресували енергетичній інфраструктурі. У Харкові змушені у 20-градусний мороз зливати систему опалення у понад 800 житлових будинків. Він також повідомив, що внаслідок нічної комбінованої атаки пошкоджені енергетичні об’єкти, трансформаторні підстанції. Практично зруйнована ТЕЦ-5, яка заживлює частину міста. Будинків без тепла могло бути більше.
Міський голова також заявив, що цю аварію кваліфікують як надзвичайну ситуацію місцевого рівня. Всі відповідні документи вже зроблені.
Читайте також: У Харкові без опалення залишились майже 105 тисяч абонентів
Новини за темою:
- Категорії: Події, Харків; Теги: Ігор Терехов, вибух, новини Харкова, Олег Синегубов;
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: ««Шахед» влучив у будинок на Салтівці: вирує пожежа, постраждалі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 3 Лютого 2026 в 16:12;