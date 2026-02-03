Массированная атака на Харьков: уже известно о пострадавших

Многочисленные взрывы начались в Харькове с около 00:40. Сначала мэр Игорь Терехов информировал об ударах баллистики. Затем жителей города предупредили: идет массированная атака вражеских БпЛА и ракет. «Прилеты» также в пригороде и в Дергачах.

Дополнено в 02:34. Воздушная тревога и взрывы в Харькове не прекращаются. Начальник ХОВА Олег Синегубов сообщил также о «прилетах» в пригороде.

Дополнено в 02:09. Еще два взрыва слышали в Харькове около 02:07. Перед этим Воздушные силы ВСУ призывали жителей города быть в укрытиях, а мониторинговые каналы сообщали о ракетах в сторону Змиева.

Дополнено в 01:40. Два человека пострадали в Харькове в результате вражеских обстрелов, информирует глава ХОВА Олег Синегубов. 27-летний и 58-летний мужчины получают помощь медиков.

Дополнено 01:25. Предварительно, враг ударил КАБом по пригороду Харькова, пишет глава ХОВА Олег Синегубов.

«Информация о пострадавших не поступала. Последствия вражеских ударов выясняются», – отметил он.

Дополнено в 01:08. Также глава ХОВА Олег Синегубов сообщает, что под ударом и город Дергачи. В результате «прилета» БпЛА пострадали два человека.

«79-летняя женщина получила острую реакцию на стресс, 22-летний мужчина госпитализирован», — отметил он.

Дополнено в 01:02. О еще одном ракетном ударе по Харькову сообщает мэр Игорь Терехов. Попадания снова в Слободском районе.

«Также на город идет массированная атака вражеских дронов и ракет. Будьте осторожны!», – предупредил Терехов.

Глава ХОВА Олег Синегубов пишет, что взрывы также раздаются и в пригороде.

00:39. Мэр города Игорь Терехов сообщил, что враг нанес удар по городу баллистическим оружием — попадание в Слободском районе.

Популярный мониторинговый канал «TLk news» предупреждал о цели в сторону города.

Отметим, до этого, около 23:40, мэр Игорь Терехов сообщал о попадании вражеского БпЛА «Молния» в центре города. Информации о пострадавших не было.

Напомним, за прошедшие сутки в городе неоднократно объявляли тревогу из-за угрозы БпЛА «Молния». Один из БпЛА долетел до Слободского района. Там он посреди дня ударил по местному рынку. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что пострадали два человека. По данным ГСЧС, также досталось транспортной остановке и грузовику.