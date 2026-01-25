Live

Автівки були наче сендвіч: епічна ДТП сталася під Харковом (відео)

25.01.2026
Оксана Якушко
Автівки були наче сендвіч: епічна ДТП сталася під Харковом (відео)

ДТП сталося 25 січня близько 15:00 на автодорозі у селищі Васищеве Харківського району, повідомляє Нацполіція.

Поліціянти встановили, що 36-річний водій автомобіля Ford Fusion, рухаючись із міста Зміїв у напрямку Харкова, заїхав правими колесами на узбіччя.

Через засніжений стан узбіччя машину почало заносити, через що водій втратив керування та його автівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі автомобілем Opel Kadett.

У результаті зіткнення автомобіль Ford Fusion закинуло на Opel Kadett.

Пошкоджений паркан, біля якого сталася аварія, передає репортер МГ «Об’єктив» з місця подій. А от бетонна опора електромережі не пошкоджена.

Постраждалих немає.

Читайте також: Вибухи у Харкові: БпЛА РФ знову атакують 25 січня, є постраждалі

Автор: Оксана Якушко
