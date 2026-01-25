Автівки були наче сендвіч: епічна ДТП сталася під Харковом (відео)
ДТП сталося 25 січня близько 15:00 на автодорозі у селищі Васищеве Харківського району, повідомляє Нацполіція.
Поліціянти встановили, що 36-річний водій автомобіля Ford Fusion, рухаючись із міста Зміїв у напрямку Харкова, заїхав правими колесами на узбіччя.
Через засніжений стан узбіччя машину почало заносити, через що водій втратив керування та його автівка зіткнулася з припаркованим на узбіччі автомобілем Opel Kadett.
У результаті зіткнення автомобіль Ford Fusion закинуло на Opel Kadett.
Пошкоджений паркан, біля якого сталася аварія, передає репортер МГ «Об’єктив» з місця подій. А от бетонна опора електромережі не пошкоджена.
Постраждалих немає.
