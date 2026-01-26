Live

Вкрала авто і в’їхала у бетонні стовпи: підозру вручили дівчині в Чугуєві

Суспільство 13:39   26.01.2026
Вікторія Яковенко
Вкрала авто і в’їхала у бетонні стовпи: підозру вручили дівчині в Чугуєві Фото: ГУНП в Харківській області

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру дівчині, яка, за даними слідства, вкрала авто у знайомого.

Про зникнення машини 16 січня повідомив 29-річний чоловік, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Він зазначив, що припаркував авто біля одного з магазинів Чугуєва, а після повернення його на місці вже не було. У салоні перебувала знайома.

«Як з’ясувалося, дівчина самовільно пересіла за кермо та поїхала у напрямку селища Новопокровка. Під час руху вона не впоралася з керуванням, унаслідок чого автомобіль здійснив наїзд на три бетонні стовпи та зазнав механічних пошкоджень», – зазначили правоохоронці.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

Нагадаємо, у Харкові стався нахабний злочин. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік перебував на першому поверсі багатоповерхівки. Скориставшись моментом та відчиненими дверима у квартиру, він проник у житло та вкрав кавомашину. Після чого – втік з місця злочину. Суму збитків правоохоронці оцінили у 8500 тисяч гривень.

Читайте також: Автівка зробила сальто: небезпечна ДТП сталася під Харковом (відео)

Автор: Вікторія Яковенко
Популярно
«Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень
«Такої інтенсивності атак Харків не бачив давно» – Терехов про минулий тиждень
26.01.2026, 14:19
“Молнии” по вихідних – Терехов про тактику РФ у терорі Харкова (відео)
“Молнии” по вихідних – Терехов про тактику РФ у терорі Харкова (відео)
26.01.2026, 11:58
Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов
Вибух чули в Харкові. Що це було, пояснив Терехов
26.01.2026, 11:28
«Всі відчуваєте». Що з енергетикою в Харкові, розповів Терехов (відео)
«Всі відчуваєте». Що з енергетикою в Харкові, розповів Терехов (відео)
26.01.2026, 12:05
Школи під землею: в Харкові навчаються офлайн уже майже 40% дітей (відео)
Школи під землею: в Харкові навчаються офлайн уже майже 40% дітей (відео)
26.01.2026, 13:19
Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині
Сім’ю з двома дітьми вдалося вивезти з небезпечного села на Харківщині
26.01.2026, 11:04

Новини за темою:

25.01.2026
Автівка зробила сальто: небезпечна ДТП сталася під Харковом (відео)
24.01.2026
Важка ніч у Харкові, підозра лікарці комісії при ТЦК – підсумки 24 січня
24.01.2026
Двомісячна дитина загинула в ДТП на Харківщині (фото)
22.01.2026
Смертельна аварія на Харківщині: зіткнулися легковик і вантажівка (фото)
21.01.2026
Смертельна ДТП у Харкові: автівка збила двох людей


  • Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
  • підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
  • приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
  • дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.

Якщо вам цікава новина: «Вкрала авто і в’їхала у бетонні стовпи: підозру вручили дівчині в Чугуєві», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»

  • • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
  • • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
  • • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
  • • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 13:39;

Матеріал підготувала редакція МГ «Обʼєктив», кореспондент Вікторія Яковенко у цій статті розкриває тему новин про те, що "На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру дівчині, яка, за даними слідства, вкрала авто у знайомого.".