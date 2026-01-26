Вкрала авто і в’їхала у бетонні стовпи: підозру вручили дівчині в Чугуєві

На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру дівчині, яка, за даними слідства, вкрала авто у знайомого.

Про зникнення машини 16 січня повідомив 29-річний чоловік, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Він зазначив, що припаркував авто біля одного з магазинів Чугуєва, а після повернення його на місці вже не було. У салоні перебувала знайома.

«Як з’ясувалося, дівчина самовільно пересіла за кермо та поїхала у напрямку селища Новопокровка. Під час руху вона не впоралася з керуванням, унаслідок чого автомобіль здійснив наїзд на три бетонні стовпи та зазнав механічних пошкоджень», – зазначили правоохоронці.

Дівчині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.

