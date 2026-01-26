Вкрала авто і в’їхала у бетонні стовпи: підозру вручили дівчині в Чугуєві
На Харківщині правоохоронці повідомили про підозру дівчині, яка, за даними слідства, вкрала авто у знайомого.
Про зникнення машини 16 січня повідомив 29-річний чоловік, розповіли в ГУ Нацполіції в Харківській області. Він зазначив, що припаркував авто біля одного з магазинів Чугуєва, а після повернення його на місці вже не було. У салоні перебувала знайома.
«Як з’ясувалося, дівчина самовільно пересіла за кермо та поїхала у напрямку селища Новопокровка. Під час руху вона не впоралася з керуванням, унаслідок чого автомобіль здійснив наїзд на три бетонні стовпи та зазнав механічних пошкоджень», – зазначили правоохоронці.
Дівчині повідомили про підозру за ч. 1 ст. 289 (незаконне заволодіння транспортним засобом) ККУ.
Нагадаємо, у Харкові стався нахабний злочин. За даними ГУ Нацполіції в Харківській області, чоловік перебував на першому поверсі багатоповерхівки. Скориставшись моментом та відчиненими дверима у квартиру, він проник у житло та вкрав кавомашину. Після чого – втік з місця злочину. Суму збитків правоохоронці оцінили у 8500 тисяч гривень.
Читайте також: Автівка зробила сальто: небезпечна ДТП сталася під Харковом (відео)
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Вкрала авто і в’їхала у бетонні стовпи: підозру вручили дівчині в Чугуєві», то перегляньте більше у розділі Суспільство на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 13:39;