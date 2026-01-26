Нахабна крадіжка в Харкові: підозрюваний виніс із квартири кавомашину – деталі
Інцидент стався в Харкові, в будинку на вулиці Данилевського, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.
За даними слідства, чоловік перебував на першому поверсі багатоповерхівки. Скориставшись моментом та відчиненими дверима у квартиру, він проник у житло та вкрав кавомашину. Після чого – втік з місця злочину.
Суму збитків правоохоронці оцінили у 8500 тисяч гривень, зазначили у поліції.
“За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років”, – додали в поліції.
Читайте також: Момент «прильоту» БпЛА «Молния» по багатоповерхівці в Харкові зняли
Популярно
Новини за темою:
- Щоб дізнаватися про найважливіше, актуальне, цікаве у Харкові, Україні та світі:
- підписуйтесь на нас у Telegram та обговорюйте новини в нашому чаті,
- приєднуйтесь до нас у соцмережах: Facebook , Instagram , Viber , а також Google Новини,
- дивіться у Youtube, TikTok, пишіть або надсилайте новини Харкова до нашого боту.
Якщо вам цікава новина: «Нахабна крадіжка в Харкові: підозрюваний виніс із квартири кавомашину – деталі», то перегляньте більше у розділі Події на сайті Медіа-групи «Обʼєктив»
- • Більше свіжих новин з Харкова, України та світу на схожі теми у нас на сайті:
- • Скористайтеся пошуком на сайті Обʼєктив.TV і обов'язково знаходите новини згідно з вашими уподобаннями;
- • Підписуйтесь на соціальні мережі Обʼєктив.TV, щоб дізнатися про ключові події в Україні та вашому місті
- • Дата публікації матеріалу: 26 Січня 2026 в 07:46;