Нахабна крадіжка в Харкові: підозрюваний виніс із квартири кавомашину – деталі

Інцидент стався в Харкові, в будинку на вулиці Данилевського, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, чоловік перебував на першому поверсі багатоповерхівки. Скориставшись моментом та відчиненими дверима у квартиру, він проник у житло та вкрав кавомашину. Після чого – втік з місця злочину.

Суму збитків правоохоронці оцінили у 8500 тисяч гривень, зазначили у поліції.

“За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років”, – додали в поліції.

