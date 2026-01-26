Live

Нахабна крадіжка в Харкові: підозрюваний виніс із квартири кавомашину – деталі

Події 07:46   26.01.2026
Ніколь Костенко-Лагутіна
Нахабна крадіжка в Харкові: підозрюваний виніс із квартири кавомашину – деталі

Інцидент стався в Харкові, в будинку на вулиці Данилевського, пишуть у ГУ Нацполіції у Харківській області.

За даними слідства, чоловік перебував на першому поверсі багатоповерхівки. Скориставшись моментом та відчиненими дверима у квартиру, він проник у житло та вкрав кавомашину. Після чого – втік з місця злочину.

Суму збитків правоохоронці оцінили у 8500 тисяч гривень, зазначили у поліції.

“За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України. Фігуранту повідомлено про підозру у скоєнні вищевказаного злочину. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком від п’яти до восьми років”, – додали в поліції.

Читайте також: Момент «прильоту» БпЛА «Молния» по багатоповерхівці в Харкові зняли

