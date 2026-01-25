Момент «прильоту» БпЛА «Молнии» по будинку в Харкові зафільмували

На відео можна спостерігати маневр російського ударного БпЛА перед вибухом.

В одному з телеграм-каналів з’явилося відео, в якому можна спостерігати, як російській БпЛА «Молния» підлітає до житлових багатоповерхівок, робить маневр і врізається в стіну одного з будинків.

Після цього відбувається вибух, віконне скло сиплеться на землю з верхніх поверхів.

Інцидент стався близько 14:50 у Київському районі. Тоді відбулося влучання БпЛА у стіну 10 поверху житлової 12-поверхівки , повідомили у ДСНС. Постраждала місцева жителька 79 років. Жінку з пораненнями ушпиталили. У неї медики діагностували порізи склом та забої.

Багатоповерховий житловий будинок через удар російського дрона пошкоджений.

Перший удар БпЛА типу “Шахед” 25 січня зафіксували у Холодногірському районі близько 4:30 ранку. Другий вибух пролунав в Індустріальному районі о 8.55 ранку. Третій удар зафіксували о 12:45 у Слобідському районі – дрон влетів у приватний житловий будинок, через що спалахнула пожежа.