Момент «прилета» БпЛА «Молнии» по многоэтажке в Харькове засняли
На видео можно наблюдать манёвр российского ударного БпЛА перед взрывом.
В одном из телеграмм-каналов появилось видео, где можно наблюдать, как российской БпЛА «Молния» подлетает к жилым многоэтажкам, совершает манёвр и врезается в стену одного из высотных домов.
После этого происходит взрыв, оконные стекла осыпаются на землю с верхних этажей.
Инцидент произошел около 14:50 в Киевском районе. Тогда произошло попадание БпЛА в стену 10 этажа жилой 12-этажки, сообщили в ГСЧС. Пострадала местная жительница 79 лет. Женщину с ранениями госпитализировали. У нее медики диагностировали порезы стеклом и ушибы.
Многоэтажный жилой дом из-за удара российского дрона поврежден.
Это уже четвертый удар БпЛА с начала суток. Первый удар БпЛА типа «Шахед» зафиксировали в Холодногорском районе около 4:30 утра. Второй взрыв прозвучал в Индустриальном районе в 8:55 утра. Третий удар зафиксировали в 12:45 в Слободском районе — дрон влетел в частный жилой дом, из-за чего вспыхнул пожар.
25 января 2026 в 19:24