Наглая кража в Харькове: подозреваемый вынес из квартиры кофемашину – детали

Происшествия 07:46   26.01.2026
Николь Костенко-Лагутина
Инцидент произошёл в Харькове, в доме на улице Данилевского, пишут в ГУ Нацполиции в Харьковской области.

По данным следствия, мужчина находился на первом этаже многоэтажки. Воспользовавшись моментом и открытыми дверями в квартиру, он проник в жилье и украл кофемашину. После чего – скрылся с места преступления.

Сумму ущерба правоохранители оценили в 8500 тысяч гривен, отметили в полиции.

«По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 4 ст. 185 (кража) Уголовного кодекса Украины. Фигурант сообщен о подозрении в совершении вышеуказанного преступления. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до восьми лет», – добавили в полиции.

Читайте также: Момент «прилета» БпЛА «Молнии» по многоэтажке в Харькове засняли

Автор: Николь Костенко-Лагутина
